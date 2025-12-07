FED降息無懸念台積電ADR先走揚 台股做夢行情啟動挑戰收復兩萬八大關
美國聯準會今年最後一次貨幣政策會議登場，鴿派降息無懸念。台積電ADR 5日上漲0.61%，台股周五拉尾盤，指數終場上漲185.18點，漲幅0.67%，收在27980.89點，距離28000點大關僅一步之遙，三大法人12月全數站買方，市場預估，在台股獲利上修態勢持續下，年底做夢行情啟動，預期收復28000點大關可期。
聯準會將自12月9日起召開貨幣政策會議，利率決策將在台北時間11日凌晨3點公布。依據目前芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估降息1碼機率將近九成，維持基準利在3.75％到4％區間的機率僅約1成。明年1月降息1碼機率將近7成，但自3月開始預期降息與按兵不動的機率就變得相當接近。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，進入2025年最後一個交易月，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌-2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。
除了旺季行情加持，廖炳焜表示，國內外有不少利於台股表現的利多因子，國際市場方面，美股第三季財報優於預期，科技產業表現更為表現亮眼，科技股獲利獲得上修至年增30.1%，同時2025、2026年科技股盈餘也雙雙獲得調升，年增率分別為24.6%及26.6%，加上12月聯準會降息機率急升，有利於資金面推升。
至於國內則有本益比獲得上修、經濟成長等利多，廖炳焜表示，主計處針對第三季初步統計經濟成長率為8.21%，較10月概估數7.64%增加0.57%，今年全年經濟成長率更是一口氣上修2.92個百分點至7.37%，創下2011年以來新高，且在高基期下，對2026年經濟成長仍達3.54%，反映出AI需求超乎預期的強勁，是景氣穩健成長關鍵。
廖炳焜分析，看好GDP獲上修且有機會進一步調升，台股企業獲利也有同步出現上修態勢，在關稅底定、匯率未再大幅升值、聯準會降息預期之下，除了支撐台股多頭格局亦能帶動評價提升，倘若台股企業獲利進一步上調，以17至19倍本益比來估算，年底前指數有望再創高點，進入2026年亦有高點可期。
