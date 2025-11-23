FED降息牽動金價走勢震盪 法人明年黃金需求三箭齊發

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美國12月聯準會(FED)是否降息因素影響，近期國際金價每盎司約在4000美元附近震盪，法人認為，明年黃金需求三箭齊發，將繼續成為資金匯聚的溫床。瑞銀(UBS)日前將 2026年的年中黃金目標價，上調至每盎司4500美元，元大投顧也認為三大因素支撐金價，第一，美元結構性走弱趨勢確立，黃金成資金長線配置焦點，第二，烏俄戰爭後新興國家購金潮延續，形成央行長期結構性買盤，第三，降息週期啟動，黃金迎來結構性ETF買盤支撐。元大投顧分析，在美國財政惡化、政策干預與資金外流等多重背景下，美元呈現結構性走弱，黃金憑藉「價值儲藏」特性，逐漸被市場視為此格局下的核心配置資產，黃金作為以美元計價、兼具保值與避險功能的商品，投資需求動能預期仍將延續。此外，自俄烏戰爭爆發以來，全球央行購金動能明顯加速。新興市場為降低美元資產在地緣政治下的凍結風險，積極調整儲備結構、加碼黃金配置，成為支撐金價的最穩定長期買盤，央行角色也從短期避險者轉變為長期制度性配置者，使黃金重新回到主權層級的戰略資產地位。最後，無論聯準會12月降息與否，元大投顧認為，目前都已進入降息週期，Fed Ｗatch顯示明年仍有2-3碼的降息空間，使持有黃金的機會成本下降，推動ETF、機構投資需求回升。整體而言，利率下行與債市走弱的環境，將為黃金投資需求提供結構性支撐。

