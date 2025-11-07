Fed降息遇美政府關門、股市高檔波動加劇 凱基投信：靠平衡型ETF助攻

凱基投信攜手凱基證券分析ETF市場 圖：凱基投信／提供

[Newtalk新聞] 台股持續上演新高秀！即便歷經四月重挫，今年來大盤仍強力上漲逾兩成，除了台股基本面強勁，ETF資金大浪也功不可沒。

根據凱基證券發行的〈ETF季報〉調查資料顯示，截至九月底，台灣ETF市場規模已達近新台幣 7兆元，占基金市場整體規模逾 65%，第三季台灣ETF市場持續發燙，基金規模年增 16.45%，發行檔數較上季增加 13檔，受益人數也增 4.5萬人，其中平衡型ETF加入ETF戰場更是關鍵亮點。

據該季報顯示，全球平衡型（多資產）ETF發展至今近 20年，至今年第四季全球規模逾 750億美元，較大比重集中在美加地區。隨著凱基投信於今年下半年發行全台首檔平衡型ETF，著眼美國市場的成長力道，並接著發行全台首檔「BBB級債＋台股25強」的平衡型ETF，完備投資人的資產配置選擇。

目前台灣、香港及日本市場的平衡型ETF都處於初步萌芽階段，相關ETF檔數僅落在 1、2檔，但台灣平衡型ETF市場規模一舉超車日本與香港，對台灣平衡型ETF的發展而言，是好的開始。

請輸入圖說 圖：凱基投信／提供

有了新種ETF加入市場助攻，台灣ETF整體規模續寫歷史新高，ETF市場資金活水持續湧入，也成為國內基金市場近幾年擴張動能的主要來源。凱基投信表示，放眼第四季，隨美國聯準會（Fed）降息循環啟動，10月也符合市場預期持續降息一碼，美國經濟溫和擴張，就業市場降溫但並無惡化，經濟主要驅動力的消費者支出持續超出預期，加上聯準會 12 月起停止縮表，有利市場資金活水持續挹注，風險性資產可望續有表現空間。

除了資金面有利推升指數，基本面也提供市場強韌支撐。凱基投信指出，有鑑於消費者支出和企業投資持續強勁，市場上調美國今明兩年的經濟成長率預期，企業獲利更在 AI 產業帶動下維持穩健增長態勢，預期今年 S&P 500 企業獲利成長率可達 11%，明年更可望上升至 13.9%。台股表現也同樣可期，台灣九月份出口總額 542.5億美元，年增率達 33.8%，隨 AI 需求持續強勁及消費性電子新品備貨旺季來臨，電子產業預計將持續帶動出口成長，台廠 AI 供應鏈的技術與議價優勢，可望成為台股堅實後盾。

受惠基本面與資金面雙重加持，台、美股市長線可期，惟股市迭創新高，評價面已升至相對高位，加上 Fed 主席鮑爾對 12 月降息路徑預留伏筆，目前又正值美國政府關門之際，聯準會僅能就有限經濟數據判斷未來政策方向，料將升高政策不確定性，導致市場波動度加大，因此凱基投信建議，要透過分散布局股票、債券平衡彼此風險；要分批累積把握回檔時進行再平衡；要放眼長期享受時間複利的最大威力。

要落實上述原則，凱基投信建議，與其每天盯盤或煩惱股債比例與進出時機，不妨考慮同時配置股債、交易門檻相對低的平衡型ETF，例如以 7成那斯達克前十大企業＋3成美國公債的「平衡凱基美國TOP」（00980T），攻擊中有防守，同時有機會掌握 AI 紅利之餘兼顧平衡風險；或以 7成全球BBB級債＋3成台股25大企業的「平衡凱基雙核收息」（00981T），有助追求固定收益，在防守中又保有攻擊力。

展望後市，聯準會降息趨勢與 AI 驅動的財報成長將為市場提供支撐，瞄準獲利能見度與資金青睞度雙高的美股、台股企業，著眼大型 AI 龍頭的獲利成長契機，並搭配債券部位平衡投資組合的波動風險，可望提供投資人實現豐盛未來的另一種選擇。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

