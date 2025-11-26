Fed降息預期續熱！新台幣午盤勁揚逾1角 收31.334元

市場對Fed降息升溫，台股大漲、外資匯入，新台幣午盤收31.334元、升值1.06角。資料照



美國經濟數據出爐，支撐聯準會（Fed）下月降息，國際美元走弱，美股續揚激勵台股，新台幣匯率今（11/26）日開盤直接升破31.4字頭，在外資大舉匯入下，匯價一路走揚，最高觸及31.328元，升幅逾1角，午盤收31.334元、升值1.06角，台北外匯公司成交額8.33億美元。

美國勞工統計局公佈，9月生產者物價指數（PPI）月成長0.3%，表現符合預期，而剔除食品和能源的核心PPI年增2.6%，低於市場預期，為2024年7月以來的最小漲幅。儘管PPI數據上揚，但市場對Fed在12 月降息的樂觀情緒延續，美股三大指數續揚，美元指數回落100以下，10年期公債殖利率來到3.9960%。

受到美股激勵，台股開盤大漲，順利站回2萬7000點，新台幣匯率一早以升值開出，在外資大舉匯入，一舉升破31.4字頭，出口商轉為惜售，盤中呈現一面倒，匯價最高觸及31.328元，接近午盤時交投顯得平穩，午盤升值1.06角，收31.334元。

隨著美元指數走弱，亞幣互有漲跌，人民幣兌美元升至7.08，日圓兌美元在156附近盤整，韓元為1467.3，星幣較持平、為1.3008。

