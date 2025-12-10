■ Fed降息 台股攻3萬點

文 ‧ 張興華

為挽救勞動就業市場疲軟跡象，美國聯準會(Fed)於本月10日年度最後一次利率決策會議，宣布再降息一碼機率大增，且幾乎已無懸念，美股四大指數12月以來至5日收盤多以連漲做回應，面對Fed降息帶來資金動能與法人衝刺年底作帳行情的雙效應加乘作用，國內投顧業者樂觀預期，年底前台股上攻30000點有望。

FedWatch估12月降息機率87%

在美國政府結束長達43天停擺後，導致多項官方財經數據發布延遲，後續包括就業報告、通膨數據、消費者支出及非農就業報告與失業率等數據，將陸續公布，同時牽動聯準會於本月10日年度最後一次利率決策會議的決定。

11月29日起至Fed召開利率決策會議前的靜默期，被視為接任聯準會主席的熱門人選─理事華勒(Christopher Waller)於11月24日公開表態，支持12月的利率決策會議將再次降息25個基點(即1碼)，理由為勞動市場出現疲軟，需要提供「額外保險」。而舊金山聯準銀行總裁戴利(Mary Daly)也於同一天，表示支持12月進行降息。

由於聯準會相關重量級人士先後的鴿派表態，華爾街多數投資機構幾乎確認聯準會將於10日最後一次決策會議中決定降息1碼。根據芝加哥商品交易所(CME)的「FedWatch」工具，市場對10日聯準會宣布降息的預期機率已達87%，預期聯準會12月降息勢在必行，累計聯準會自9月17日首度宣布降息1碼以來，至12月本次若如期降息1碼，今年降息共計3次、累計3碼。

美股對12月降息也積極表態反映，包括道瓊工業、那斯達克、標準普爾及費城半導體指數，自12月1日至5日收盤，僅12月1日全部收跌，4日為漲跌互見，其中那斯達克與標準普爾指數都是收漲，5日也是全部收漲。台股指數亦受連動，僅12月1日下跌283點外，自2日起至8日收盤，指數連續5個交易日收漲，指數共計上漲961.25點、漲幅達3.52%。

從科技龍頭近期動向樂觀後市

理周投研部指出，美國大型科技股與台股供應鏈息息相關的重量級IC設計與應用個股如超微(AMD)、亞馬遜(AMZN)、蘋果、博通(AVGO)、谷歌(Google)、Meta、輝達(NVDA)、甲骨文(Oracle)，以及包括台積電ADR(TSM)等共計8檔，自12月1日以來至5日收盤，僅超微、亞馬遜及蘋果3檔是下跌，其餘各股皆是收漲，其中又以甲骨文的漲幅最高(如表一)。

隨著聯準會降息，資本市場會以較低的資金成本與寬鬆的流通性，進而掀起資本市場的資金效應，而包括台股在內的亞洲新興市場，更成為資金流入的標的市場之一，尤其台股供應鏈與美股連結最深，最受資金的關注。

統計美國聯準會自2015年9月25日以來至2025年10月29日共計7次宣佈降息，且Fed宣布降息當月台股加權指數有6次的月線都是收漲，且當月台股總成交值也有5次是較前一個月成長，而降息的資金效應亦會延續至隔月的台股表現，隔月台股指數在7次降息中，也有5次是月線收漲，當月成交值有4次是成長(如表二)。

資金效應可望延續至明年元月

理周投研部表示，聯準會本次12月降息除了對台股產生資金效應利多外，現階段亦正值投信法人積極衝刺年底作帳行情，在兩大效應疊加下，預計12月台股指數與成交值可望較11月再大幅成長。

目前國內主要券商投顧業者均一致看好台股12月走勢，且認為Fed降息的資金效應，有機會延續至明年元月，而具有穩定殖利率與低基期的金融股與營建等資產股，將受市場資金關注，同時投信法人與大型集團股目前正進入年底作帳，台股大型績優股如AI概念族群、權值股與集團股，亦可望在資金效應的加乘下，推升股價行情，進而為台股指數注入向上再創新高的動能。包括富邦投顧、中信投顧與台新投顧高階經理人，均樂觀看待台股12月走勢，其中中信投顧總經理陳豐丰更預估台股指數可望上看至30000點的新高。

陳豐丰認為，台股與美國科技股連動下，12月以來市場資金多聚焦在PCB、記憶體、封測、矽光子、被動元件、AI伺服器供應鏈、散裝航運及軍工等族群股，且在盤面上都有不錯的表現。

台積電過前高台股就創新高

富邦投顧董事長陳奕光指出，現階段台股上攻的關鍵動能就看台積電(2330)的股價表現，在與美股大型科技股連動下，台積電股價有機會重新站回1500元以上，並且可進一步推升台股指數再向上突破創新高。8日台股收盤指數已站上28303點，台積電股價亦上漲35元、收在1495元，收復1525元高點指日可待。

理周投研部分析，從表一中的八大美國科技股的主要台股供應鏈中，有七檔IC設計與應用的科技股的晶片代工生產均被台積電包辦，即可印證台積電的接單獲利實力，以及在聯準會宣布降息為美大型股帶來利多行情，台積電ADR自然也不例外，也將同步反映在台積電的台股表現。

除此，表一中大型科技股的台股主要供鏈個股重複出現較多的個股，依序為台積電、鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光(3711)及欣興(3037)等個股，亦值得投資人留意作為年底選股佈局的標的。

年底資金行情蓄勢待發

另金融保險類股亦直接受惠Fed的降息效應，自12月1日起至8日收盤，類股指數連日收漲，共漲69.72點、漲幅3.1%，而這段期間內，金控股中股價漲幅前5大個股，依序為國泰金(2882)漲4.8元、玉山金(2884)漲1.65元、富邦金(2881)漲2.9元、中信金(2891)漲1.4元及第一金(2892)漲0.45元。投資人可依個人投資屬性，參考表一的AI供應鏈個股，或是在穩健成長型的金控股裡，從中挑選出適合標的，搶在年底這波資金行情中，為自己創造可觀的獲利效益。

