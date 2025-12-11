Fed降息 房貸利率有望低於6% 信用卡族省下數百元利息

固定收入的銀行存戶會因連續調降儲蓄帳戶利率後，利息減少。(美聯社)

聯邦準備理事會(Fed)10日再度降息一碼，將基準利率降至約3.6%，創近3年新低，這是9月以來第三度調降，反映決策者在通膨仍高於目標、就業市場轉弱時，力求在穩住物價與提高就業之間取得平衡。本次降息也將牽動房貸、信用卡、汽車貸款及高收益存款等的利率。

美聯社報導，基準利率是銀行間拆借的指標利率，影響消費者在信用卡、汽車貸款、房貸等金融商品上的借貸成本。聯準會調整利率的兩大目標，便是維持物價穩定與促進充分就業。一般而言，升息可抑制通膨，降息則用於刺激經濟與就業。但目前挑戰在於通膨仍高於聯準會設定的2%目標，同時就業市場已明顯降溫，政府停擺也影響了聯準會監測經濟健康狀況所需數據的及時收集與發布。

廣告 廣告

利率下降代表目前定存(CD)和高收益儲蓄帳戶報酬將進一步下滑，DepositAccounts.com 創辦人杜明(Ken Tumin)表示，美國五大銀行中的其中三家：Ally、美國運通(American Express)與Synchrony自10月降息後已調降儲蓄帳戶利率，目前高收益儲蓄帳戶的最高利率仍維持在4.35%至4.6%左右。

對購屋族而言，市場已將此次降息計入房價，代表抵押貸款利率仍徘徊在一年多來的最低水準。LendingTree分析師舒爾茲(Matt Schulz)指出，儘管降息不必然會壓低房貸利率，但有理由樂觀認為，未來一年內購屋者可能會看到房貸利率降至6%以下。即使短暫，也將帶動許多高利率房貸持有人再融資，也可能促使部分民眾重新考慮買房。

降息對信用卡利率的影響通常較慢，但任何下調對負債者而言都是利多。舒爾茲表示，利率下降能讓持卡人「省下數百元的利息支出」。至於車貸利率部分，分析師預計不會很快下降，雖然降息最終會有助於緩解壓力，但可能來的很慢。

對求職者而言，這次降息是正面訊號，因為企業借貸成本降低，有利於投資擴張與增聘人力。Indeed Hiring Lab經濟學家史塔爾(Cory Stahle)指出，「降低利率能讓企業在財務上更有能力聘用新員工，尤其像新創企業等仰賴借貸的產業，這正是降息想帶來的效果。」

更多世界日報報導

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶