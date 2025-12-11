Fed降息一碼、購短天期國債 川普不滿幅度小諷鮑爾「死腦筋」

聯準會今天降息一碼，同時宣布收購短天期國債，符合市場預期，美股全面走高。不過聯準會內部分歧也擴大，有聲音主張應該以抑制通膨為優先，因此時隔6年出現3票反對；而美國總統川普，還是大力主張要降息，隔空嗆聯準會主席鮑爾降息幅度太小，是死腦筋。

聯準會週三宣布降息一碼。（圖／達志影像美聯社）

聯準會今天宣布降息一碼並收購短天期國債，此舉符合市場預期，帶動美股全面走高。然而，聯準會內部分歧擴大，時隔6年出現3票反對的情況，部分委員主張應優先抑制通膨。美國總統川普則認為降息幅度不足，批評聯準會主席鮑爾「死腦筋」，並可能在未來兩週內宣布新的聯準會主席人選。此外，台積電ADR也受惠於此次降息，上漲6.73美元，漲幅達2.22%。

廣告 廣告

美國股市週三全面上揚，道瓊工業指數大漲近500點，台積電ADR則上漲6.73美元，漲幅達2.22%。這波漲勢主要來自聯準會今年第三次降息的利多消息。聯準會主席鮑爾在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布，決定將政策利率調降0.25個百分點，同時開始購買短天期國債。

此次降息決策以9比3的票數通過，上次出現3票反對已是6年前的事，顯示聯準會內部對於貨幣政策方向存在分歧，部分委員仍主張應優先抑制通膨。資產管理公司執行長Nancy Tengler表示，隨著聯準會主席任期逐漸倒數，這種分歧也會越來越嚴重。

除了聯準會內部意見不一，美國總統川普也持續對貨幣政策施壓，再度隔空批評鮑爾，認為應該降息更多到兩碼。川普直言鮑爾「真的夠死腦筋的」，顯示他對聯準會現行政策的不滿。同時，川普近期也著手約談聯準會主席可能人選，其經濟顧問哈塞特被視為呼聲最高的人選。當記者詢問是否會在未來兩週內宣布新的聯準會主席人選時，川普回應「可能吧」。不過，華爾街投資人擔憂哈塞特與川普關係親近，可能過於積極推動降息，其獨立性受到外界質疑。

更多 TVBS 報導

今天不談經濟！ 鮑爾演講沒給降息暗示 川普疑挑好繼任人選

阻失業、通膨雙漲！ 美Fed「風險管理」 今年首度降息1碼

鮑爾轉鴿？暗示縮表近尾聲、勞動市場疲軟 本月可能再降息

美電信巨頭裁員１．３萬人 輝達財報救不了美股翻黑

