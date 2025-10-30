Fed降息一碼 鮑爾：12月不一定降息

美聯準會（Fed）30日宣布調降基準利率1碼，將聯邦資金利率區間調整到3.75％至4％，達到三年來的最低水平。此為聯準會今年第2次降息，符合市場普遍預期，甚至12月有再次降息的可能，但聯準會主席鮑爾則對年底前再次降息，看法保守。

鮑爾在會後記者會上試圖為市場過度樂觀的降息預期降溫，市場解讀他的談話偏向鷹派。鮑爾說，「12月會議進一步降息並非定論，完全不是如此」。他甚至說，遠非如此。

鮑爾指出，決策官員面臨兩難，一方面，美國消費者支出依然強勁；但另一方面，人事招聘卻已大幅放緩。

他提到，現在或許應該先看看，勞動力市場是否存在下行風險，或者是更強勁的成長。官員們尚在釐清就業成長放緩，是反映移民減少導致的勞動力供應減少，或是反映對工人的需求下降。

此次決策會議以10票對2票通過，凸顯聯準會內部在未來政策路徑上存有分歧，這是自2019年以來的首次分裂投票，有2位官員投下反對票，其中川普總統新任命的理事米倫（Stephen Miran）主張更大幅降息2碼，而堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）則傾向維持利率不變。

除了降息，聯準會本次決策也釋放貨幣寬鬆訊號，宣布將自12月1日起，將停止執行長達三年半的縮減其資產負債表（QT）的行動。此舉被市場解讀是，當銀行準備金跌破3兆美元大關至2.93兆美元時，聯準會為市場注入流動性的關鍵措施。

鮑爾坦言，政府停擺造成官方經濟數據中斷，加劇降息前景的不確定性。他表示，如果下次會議前，官方仍無法進行經濟數據統計與整理，對再次降息，將持謹慎態度。

國泰世華銀行表示，聯準會這次降息符合市場預期，但若未來經濟仍疲弱，待政府恢復運作後，12月有再次降息的可能。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁解讀，鮑爾談話反映聯準會希望保留政策彈性，不願過早釋出寬鬆承諾，以免引發市場過度反應。

聯準會自12月起終止縮表計畫，張榮仁解讀，停止縮表並非流動性危機的預兆，而是為提前防範潛在風險，確保金融體系穩定。

國泰世華研判聯準會仍有望於明年將利率下調至約3％，尤其考量明年5月聯準會將迎來新任主席，可能加速政策轉折節奏。