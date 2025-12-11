Fed降息1碼美股收高 法人看台股有望挑戰歷史新高

（中央社記者張建中台北11日電）美國聯邦準備理事會（Fed）降息1碼（1碼為0.25個百分點），美股主要指數10日收高。法人表示，台指期夜盤一度攀高至28700點，創下歷史新高，終場收在28672點，上漲272點，加權指數有機會挑戰歷史最高點28554.61點。

Fed降息1碼，並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息，美股主要指數收高。道瓊工業指數上漲497.46點，漲幅1.05%，標普500指數上漲46.17點，漲幅0.67%；那斯達克指數上漲77.66點，漲幅0.33%，費城半導體指數揚升94.98點，漲幅1.29%。

國內外產業訊息方面，晶圓代工廠台積電自結11月營收新台幣3436.14億元，月減6.5%，較去年同期增加24.5%，為單月營收史上第3高，並為歷年同期新高。台積電ADR盤中達313.98美元，創下歷史新高，終場收在310.14美元，上漲2.22%。

13家上市金控11月稅後淨利590.87億元，年增71%，若加計合併前的新光金虧損，整體金控前11月獲利為5309.46億元，呈年減7%。

電源大廠台達電11月營收505.43億元，年增37.92%，自10月高點下滑11.9%，終止連4個月營收創歷史新高的紀錄。

重電廠士林電機自結11月營收29.63億元，月增11.89%、年增2.98%，創歷年同期新高。華城電機11月營收約19.76億元，月減11.48%、年增17.21%，也創同期新高。

航空4雄華航、長榮航、星宇航空和虎航11月營收出爐，其中，長榮航、虎航寫同期新高。（編輯：張均懋）1141211