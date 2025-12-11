Fed降息1碼！川普不滿降太少 批鮑爾「死腦筋」

美國聯準會10日宣布降息一碼，這是聯準會今年第三度降息，聯準會還表示將購買短期債券，帶動股市和債市齊揚，不過總統川普仍不滿意，認為降息的幅度不夠，他認為美國的基準利率應該降到「世界最低」；此外聯準會雖然通過降息，但決策過程中委員之間的意見明顯分岐，為聯準會未來的運作埋下隱憂。

聯準會降息1碼美股收高 標普500直逼歷史新高

美國聯準會10日宣布調降基準利率1碼，是今年第三次降息，聯邦基準利率目標區間調降0.25%至3.5%到3.75%，鮑爾表示，聯準會將要購買短期債券，以維持資產負債表上充足的準備水準。

鮑爾表示，關稅帶來的通膨影響證明是暫時的，經濟將會走強，10日美國股市和債市齊揚，道瓊收盤上漲近500點，標普500指數逼近歷史新高。

然而聯準會降息1碼，川普並不滿意，他認為美國的基準利率應該降到世界最低，爆氣批鮑爾是個死腦筋的人，「應該可以加倍、至少要加倍」。

內部分歧！降息決策「3委員反對」 2019年來首次

聯準會這次降息的決策過程，有三名委員投下反對票，是2019年以來，首次內部決策出現明顯分歧，拉弗滕格勒投資公司執行長滕格勒則說，認為隨著聯準會主席任期越來越短，這種分歧也越來越嚴重，讓聯準會未來的運作出現隱憂。

