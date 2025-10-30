Fed降息1碼！美股漲跌互見 輝達市值破5兆美元、台積電ADR逾1％
[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）再次降息1碼，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，12月降息並非板上釘釘，美股主要指數29日收盤走勢分歧。道瓊工業指數下跌74.37點，標普500指數平盤作收，那斯達克指數和費城半導體指數在科技股領漲下分別上漲0.55%、1.85%。
綜合媒體報導，聯準會週三29日今年第二次降息1碼，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。鮑爾對此則是淡化12月降息可能性，他提到聯準會12月降息尚未成為定局，目前聯準會內部看法分歧明顯。投資人將注意力集中在美中談判的進展上，美國總統川普（Donald Trump）將於30日和中國國家主席習近平在韓國會面。
美股29日收盤，道瓊工業指數下跌74.37點，跌幅為0.16%，收在47632.00點。標準普爾500指數下跌0.3點，收在6890.59點。以科技股為主的那斯達克指數上揚130.98點，漲幅為0.55%，收在23958.47點。費城半導體指數揚升133.22點，漲幅為1.85%，收在7327.93點。
焦點個股方面，輝達收盤上漲2.99%，都在每股207.04美元，市值衝破5兆美元，寫下全球企業首例。輝達股價今年以來累計上漲超過50%，帶領了華爾街人工智慧（AI）股上漲，Meta微漲0.03％、微軟微跌0.10％、Alphabet上漲2.65％。台積電ADR上漲1.18%，收在每股305.09美元。
