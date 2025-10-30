Fed降息1碼！美股走勢分歧 台股早盤創高後翻黑 台積電飆新天價1520元

台股週四早盤漲逾200點至28527.68點，續創盤中新高。廖瑞祥攝



美國聯準會（Fed）週三宣布降息1碼，但主席鮑爾暗示如果沒有足夠的經濟數據支撐，Fed可能會在12月暫停降息。美股道指昨收盤小挫，那指、費半上揚。投資人聚焦今日川習會會談內容，台股今日（10/30）早盤開高，甫開盤漲逾200點至28527.68點，續創盤中新高。隨著時間流逝，漲勢略微收斂。9:30過後，指數突然翻黑急挫，最低跌71點至28223點。台積電在平盤附近震盪。

美國科技巨頭財報表現亮眼，Alphabet單季營收突破千億美元，資本支出上修，盤後大漲逾6%。而微軟新一季業績高於預期，Azure業務成長大增40%，但受到OpenAI投資影響，盤後跌近4%。Meta預告明年資本支出大幅提升，但獲利遭稅改拖累，盤後暴跌7.37%。AI巨擘輝達週四股價續揚2.99%，以207.04美元作收。台積電ADR同步小升1.18%。

權王台積電昨創下盤中、收盤新高。早盤以1515元開出，最高漲15元至1520元，股價續締新猷。公司市值來到39.29兆元。但9:30之後，漲勢縮小，股價在1505元平盤震盪。

主要權值股漲跌互見，鴻海、聯發科、日月光投控漲逾1%，緯穎、智邦漲逾2%。但台達電暴跌近半根，最低跌至1010元。富邦金、廣達亦小挫。國泰金、中華電、中信金、兆豐金維持平盤。

