Fed降一碼 可觀望進一步降息

美國聯準會主席鮑爾宣布降息一碼。（路透）

本報綜合外電報導

美國聯準會當地時間十日宣布降息一碼，為今年以來連續第三次降息。主席鮑爾表示，聯準會「處於有利的情況」，可以觀望是否進一步降息。

美國聯準會降息一碼，並暗示在經濟展望穩健情況下短期內可能不會再次降息。美國股市主要指數收紅，道瓊上漲近五百點。

鮑爾指出：「我們處於有利的情況，可根據最新數據、前景變化及風險平衡，評估額外利率調整的幅度與時機。」

鮑爾還提及，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他表示：「這是一個艱難抉擇。我們必須做出決定。」

廣告 廣告

由於總統川普強勢主導美國經濟走向，希望擴大資金供給，聯準會內部對通膨與就業市場的看法將更趨分歧。

川普長期不滿鮑爾與部分聯準會成員處理聯邦利率的觀點，揚言將提前宣布或更換人選。由於鮑爾任期至明年五月，川普將在明年初宣布聯準會主席人選，近期開始約談可能人選。媒體報導，川普頭號經濟顧問「白宮國家經濟會議」主席哈塞特，接替鮑爾的機會最高。