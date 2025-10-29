Fed 決策／鮑爾強調12月降息非定論 五要點一次看
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：
1. Fed 12月起停止縮表
聯準會（Fed）調降基準利率1碼（0.25個百分點），此為2025年第二次降息，符合市場預期。Fed並宣布自12月1日起停止縮減資產負債表，結束自2022年啟動的資產縮表計畫。
2. 12月未必一定降息
12月是否再度降息，尚未定案，鮑爾希望投資人明白這點。他甚至在開始接受記者提問前便表明，「12月會議進一步降息並非定論，完全不是如此。」
鮑爾對市場預期12月會再降息澆了冷水，美國公債殖利率和美元指數應聲走高，美股一度轉為下跌，終場標普500指數平盤作收。利率交換市場顯示，交易員目前預估12月再降息1碼的機率約為60%，會前幾乎已完全反映降息預期。
3. 10票對2票，決策官員開始呈現兩極化
決策官員對後續政策前景顯然出現分歧，從兩位抱持異議的官員和鮑爾的談話中可見一斑。部分官員仍擔心通膨問題，主張在評估勞動市場下行風險是否加劇前採取更謹慎的降息步調；另一些官員則傾向反向立場。
4. 鮑爾對無官方經濟數據不以為意
鮑爾樂觀表示，即使政府停擺造成官方經濟數據中斷，Fed仍有足夠替代資訊來判斷經濟動向，並據此調整政策。
5. 聲明對勞動市場說詞不變
聲明維持對勞動市場的敘述，指出「就業成長已放緩，失業率略有上升，但截至8月仍維持在低檔」，並補了一句，「最近指標與這些進展相符」，且「就業走下坡風險最近幾個月已經上升」。
Fed表示，「現有指標」顯示經濟活動以溫和步調擴張，並重申通膨「自年初以來上揚，且仍然略高」。
