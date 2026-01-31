Fed 要變天了！川普出招美股全收黑 台積電ADR跌2.67％

美國總統川普30日拍板宣布，提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任下一屆Fed主席。雖然外界對川普提名聯準會主席的人選感到安心，但因微軟（Microsoft）等財報展望不佳，利率波動加上AI泡沫疑慮等因素，美股四大指數全收跌。

美股示意圖。（圖/美聯社）

川普公布美國聯準會新任主席人選，宣布提名華許，接替今年5月任期屆滿的鮑爾，出任下一屆Fed主席。市場預估其上任後，將推動更激進的縮減資產負債表（QT）進程，並可能採取「降息與縮表並行」的獨特策略。

川普公布美國聯準會新任主席人選，宣布提名華許。（圖/美聯社）

道瓊工業指數跌179.09點，或-0.36%，收在48,892.47點。那斯達克指數跌223.31點，或-0.94%，收在23461.82點。標普500指數跌29.98點，或-0.43%，收在6,939.03點。費城半導體指跌321.92點，或-3.87%，收7,998.47點。

美股七雄互有漲跌，特斯拉上漲3.32%，收在430.41美元；亞馬遜挫1.01%，收報239.30美元；蘋果上揚0.46%，收報259.48美元；Alphabet下跌0.04%，收報338.53美元；輝達下跌0.72%，收191.13美元。

台股ADR方面，台積電ADR（TSM）跌2.67％、收330.50美元；聯電ADR (UMC-US) 下跌 3.78%。

