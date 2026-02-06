FedEx調查：8成亞太中小企業對歐貿易納入永續考量 東南亞成領頭羊

聯邦快遞調查證實永續發展已成為亞太區供應鏈的商業必然趨勢。聯邦快遞提供



全球快遞龍頭聯邦快遞（FedEx）今天公布最新亞太區永續發展與跨境貿易調查指出，永續已成為企業物流決策與消費者選擇的關鍵因素。調查顯示，80% 亞太區中小企業在與歐洲貿易時會納入環境考量，其中東南亞表現最為突出，馬來西亞與印尼皆有逾 55% 的企業在供應鏈選擇上優先考慮永續發展。

調查亦顯示，消費者正成為推動企業轉型的重要力量。84% 的亞太區消費者期待企業提供更環保的網購選項，81% 消費者更傾向選擇具備永續營運的品牌；即便價格與配送可靠度仍是主要考量，仍有近四成消費者願意為永續包裝支付溢價。

隨著環保意識日益增強，企業已察覺到此一趨勢。在數位市場中，永續實踐已不再是「錦上添花」的加分項，而是企業維持競爭優勢的必備條件。企業發現消費者將環境價值納入其消費決策考量，這將直接影響企業的獲利能力與營運表現。

聯邦快遞指出，隨著跨境貿易與永續要求持續升溫，將持續提供更快速、更智慧且更低碳的物流解決方案，協助企業在全球市場中強化競爭力。

聯邦快遞亞太區總裁蘇查理（Salil Chari）表示，永續發展已從合規要求，轉變為全球商貿成長、韌性與差異化的核心動能。聯邦快遞目標於 2040 年實現全球碳中和營運，並持續透過科技與數位工具，協助客戶將永續策略落實為低碳運輸決策。

在營運層面，聯邦快遞導入多項減碳措施，包括以 AI 驅動的「停點排序工具」，即時優化遞送路線、降低行駛里程與碳排放，同時提升配送效率；並推出 FedEx Sustainability Insights 雲端平台，讓客戶可查詢單筆運單與整體帳戶的碳排放數據，提高環境影響透明度。

航空方面，聯邦快遞已於芝加哥歐海爾與邁阿密國際機場使用永續航空燃料（SAF）；在最後一哩配送，則加速車隊電動化。電動車已部署於日本、紐西蘭、新加坡與泰國，中國市場電動車占比超過 20%。台灣方面，聯邦快遞已引進電動三輪車與電動貨車，以降低市區配送排放並提升效率。

