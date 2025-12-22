Feeling18分享冠軍聖誕麵包李多慧甜蜜加持

▲李多慧隨後穿上圍裙，在蔡約群與茆晉（日牂）協助下，為贏得世界冠軍的聖誕麵包「Panettone」，以奶油糖霜擠花、並放上粉紅愛心巧克力做點綴。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.22)

[NOWnews今日新聞] 知名巧克力品牌Feeling18（18度C巧克力工房） 主廚蔡約群及其團隊，日前於2025世界盃聖誕麵包大賽勇奪總冠軍。迎接耶誕節，Feeling18創辦人茆晉(日牂)舉辦聖誕市集分享會，「韓國啦啦隊女神」李多慧甜蜜現身，為捐作公益競標的同款世界冠軍麵包加持，帶動競標氣氛沸騰，最後以1萬2000元高價標出。

Feeling18聖誕市集：Feeling Love，Sharing Love壓軸在巧克力工房登場，一身火紅連身短裙裝、扮成聖誕女郎的李多慧驚喜現身，吸引大批粉絲將店門口及馬路擠得水洩不通，競相要與李多慧合影留念。李多慧隨後穿上圍裙，在蔡約群與茆晉（日牂）協助下，為贏得世界冠軍的同款聖誕麵包「Panettone」，以奶油糖霜擠花、並放上粉紅愛心巧克力做點綴，她邊做邊說，平時就愛吃甜點，也做過蛋糕，卻從來沒做過重達3公斤的大麵包。

▲知名巧克力品牌 Feeling18邀女神李多慧舉辦冠軍聖誕麵包分享會，吸引大批粉絲湧現爭相拍照合影。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.22)

這個費時3天才完工的聖誕麵包，經過李多慧妝點加持後，現場做為公益競標拍賣品，底價2200元，引來現場熱烈喊價，最後由一名李多慧男粉絲以1200元如願標得，讓他與陪同前來的母親樂開懷，不但能和女神合影，也為在地良顯堂社福基金會募得善款。

分享會上，蔡約群分享團隊奪冠心路歷程。他說，與總教練陳詩絜、隊員賴怡君及楊世均組台灣隊，11月赴義大利米蘭參加2025世界盃聖誕麵包大賽，在經典原味與巧克力口味兩大項目奪得第一名，成功拿下雙料冠軍，讓台灣烘焙實力閃耀國際。蔡約群強調，團隊一年內投入超過300小時練習，背後有Feeling18茆師傅鼎力支持，才能讓他專心備戰，既然代表台灣，就做到最好，果然不負重望。

▲聖誕麵包經過李多慧妝點加持後，做為公益競標拍賣品引來瘋狂競標，最後得標男粉絲和媽媽如願與女神合影。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.22)

茆師傅說，他在創業期間，曾受法國、日本主廚的無私指導，創立Feeling18以來，堅持廣結善緣培育人才的初衷，扶持對烘焙有熱忱的弱勢族群及協助業者開店，只要有選手獲得國際比賽的參加資格，他都會盡力幫忙，協助台灣烘焙職人走向世界。

▲Feeling 18精心打造「嵐映新春 萬馬齊奔」禮盒，是匠心精神體現，要送給消費者美好滋味，開啟嶄新金馬年。（圖／記者金武鳳攝，2025,12,22)

茆師傅的廣結善緣，培育無數人才，也吸引國際名師來交流，包括吳寶春、王鵬傑、陳耀訓等世界冠軍，討論如何創新技術和協助後輩人才。茆師傅認為，同樣的配方，每個人做出來的味道都不一樣，大家一起交流回饋，把食材做的更好，大家「互為貴人」，一同創造消費者的「贏」世界，致力讓消費者享受到更美好的味蕾體驗，持續用甜點驚豔世人。

茆晉(日牂)強調，Feeling18核心理念就是讓消費者享受到更美好的味蕾體驗，這次的冠軍殊榮和聖誕市集，以及精心打造的「嵐映新春 萬馬齊奔」禮盒，都是這份匠心精神的體現，盼大眾以美好又溫柔的滋味，開啟嶄新的金馬年。

