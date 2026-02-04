比價導購平台「飛比價格」的母公司——第一網站公司 (Firstweb Limited) 今日 (2/4)正式宣佈，已完成對惜食共享平台Tasteme的服務整併。雙方整合後的首波重頭戲，就是預計在今年4月推出的飛比版「惜食服務」，透過媒合「惜食福袋」的模式，將即期美食轉化為綠色商機。

飛比價格跨足綠色經濟！第一網站併購惜食平台Tasteme，4月推「惜食福袋」搶救即期美食

惜食福袋：把「剩食」變「盛食」

根據聯合國環境署的報告，全球每年有近三成的食物在未被食用前就被浪費，這些浪費產生的碳排放量佔了全球總量的8%-10%。

第一網站董事長盧大為指出，這次併購的核心目標，是透過技術與資源整合，讓那些雖然接近賞味期限、但品質依然良好的食物能被看見。透過「惜食福袋」的機制，消費者可以用相對低廉的價格購入餐點，店家也能減少報廢成本，達成雙贏。

此外，飛比也展現了更大的野心，計畫與產官學界合作，制定台灣版的《減少食物浪費指標與盤查指引》。這意味著未來的惜食行動將不再只是口號，而是能建立出科學化的減量基準線，讓每一次的購買都能被量化為具體的環境效益。

Tasteme用戶權益不變，4月底完成無縫轉移

針對原Tasteme用戶最關心的權益問題，第一網站表示已於2025年第四季完成結算，將「概括承受」原Tasteme用戶 (含店家與消費者)的權利義務。

• 帳號與點數：原用戶的帳號資訊、儲值的T幣與t點權益將完整保留，不會消失。

• 整合時程：預計在今年4月底 前完成整體服務合併。

官方也特別提醒，在服務整併期間，飛比與Tasteme絕對不會主動要求使用者提供密碼、個資，或要求轉帳匯款。若接到可疑電話，請務必撥打165反詐騙專線求證。

