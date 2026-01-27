Felix曾參與設計的LV路易威登Silver Lockit推出周年限量版黃Ｋ金吊墜

當售價標籤不是唯一答案，「買珠寶」這項儀式更需要觸動人心的理由？LV（Louis Vuitton）路易威登早在十年前，便提出了「Silver Lockit」解答：愛，和分享愛。



路易威登X聯合國兒童基金會（UNICEF）

2016年，路易威登與聯合國兒童基金會（UNICEF）開啟一項獨特專案合作，特別是UNICEF從不認可任何公司、品牌、產品或服務，更顯其標誌意義，藉由LV的美學創作，轉化成聯合國兒童基金會的公益資源。

LV旅行手袋上掛鎖有深刻意義

Louis Vuitton以最能體現品牌傳承價值觀、信任及保護寓意，源自1901年Steamer旅行手袋上的掛鎖為靈感，打造了Silver Lockit系列，此珠寶每售出一件，便能幫助聯合國兒童基金會籌集資金。統計過去十年，善款累積已超過2,800萬美元，支持弱勢兒童的健康、教育和兒童保護項目。

STRAY KIDS FELIX也曾參與設計

Silver Lockit系列每年皆會迎來更新設計，去年款式由LV品牌大使 Stray Kids成員Felix參與設計，他同時也是聯合國兒童基金會韓國親善大使：「Silver Lockit 系列背後的主要訊息是連接人們。我們設計了一顆心，回想起我為粉絲畫心的方式。我們在旁邊添加了“DREAM”一詞，代表將我們與粉絲（STAY）聯繫在一起的共同願望。我相信Silver Lockit完美地捕捉了愛的本質。」

獨特黃K金版本限量發行中

今年迎接路易威登與聯合國兒童基金會的合力十週年里程，特別推出首次採用黃K金的限量版本吊墜，只要每售出一條，LV將捐贈800美元予UNICEF，加大對兒童人權的支援力道。此外，四月份預計推出Silver Lockit 2026系列的新品，並將全年持續進行相關活動和慶祝。此獨家新版本將在全球130家路易威登門店以及 louisvuitton.com 網站上發售。

