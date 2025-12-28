Felix 同款又要秒殺！Gentle Monster 副牌「ATiiSSU」冬季帽款總整理

【文／Beauty美人圈．LISA】

今年冬天想換一頂更有造型感的帽子嗎？Gentle Monster 所屬集團旗下的帽飾風格品牌「ATiiSSU」再次推出全新冬季帽款，一上架就被韓妞、韓星瘋狂帶貨，其中李龍馥（Felix） 同款 更是被搶到翻。從毛絨漁夫帽、兔耳朵帽，到高辨識度的球帽設計，每一款都延續 ATiiSSU 前衛又精緻的風格。本篇一次整理 ATiiSSU 冬季必買帽款，讓你輕鬆入手今年最時髦、也最保暖的造型單品。



ATiiSSU 新品推薦：Yoda Beanie （李龍馥 Felix 同款）

如果最近有滑韓星機場照或 IG，肯定被 Felix（李龍馥） 這頂超搶眼的 Yoda Beanie 種草！ATiiSSU 以立體粗針編織結合水鑽點綴，打造出介於毛帽與造型單品之間的存在感帽款。帽側延伸的長編織垂帶更是亮點，不管放下或綁起都能讓整體造型多一層層次感。灰藍色調溫柔又有個性，是今年冬天最值得入手的明星同款之一。

ATiiSSU_Yoda_Beanie，NT$3,145_圖片來源：IG@yong.lixx、ATiiSSU

ATiiSSU 新品推薦：Chesser Beanie （李龍馥 Felix 同款）

ATiiSSU 的 Chesser Beanie 絕對得加進購物車！這頂毛帽是 Felix（李龍馥） 最近在私服穿搭中配戴的款式，厚實的立體羅紋織法讓帽型更挺、更顯小臉，簡約的 ATiiSSU 字樣刺繡低調卻很有質感。撞色格紋設計辨識度滿分，男女搭都時髦有型。

ATiiSSU Chesser Beanie，約NT$1,826 圖片來源：IG@yong.lixx、ATiiSSU

ATiiSSU 新品推薦：FLX Cap（李龍馥 Felix 同款）

想走帥氣暗黑系風格，FLX Cap 絕對是一戴就上癮的狠角色！這款以皮革材質＋立體車線打造出 ATiiSSU 特有的未來感輪廓，兩側延伸的綁帶設計是最大亮點，讓整體造型瞬間變得更有態度。Felix 私下也常戴這頂，不只提升氣場，拍照時更是超好看。無論是 all black、街頭風或機能穿搭，一戴就能把風格拉滿，非常適合冬季想要耍帥的人入手！

ATiiSSU FLX Cap，約NT$2,934 圖片來源：IG@yong.lixx、ATiiSSU

ATiiSSU 新品推薦：Furrow Bucket Hat（李龍馥 Felix 、少女時代泰妍、IVE Rei同款）

戴在頭上吸睛度滿分的 ATiiSSU Furrow Bucket Hat 受到多位韓星愛戴，從李龍馥 Felix 、少女時代泰妍、IVE Rei都紛紛曬出同款，人氣不容小覷！蓬鬆厚實的仿皮草＋立體圓弧桶帽設計打造高級份量感，是妝髮簡單也能瞬間變得很有氣勢的單品。帽子本身存在感超強，無論搭大衣、羽絨或全黑穿搭，都能立刻營造韓系明星氛圍感，是冬季必收的焦點單品！

戴在頭上吸睛度滿分的 ATiiSSU Furrow Bucket Hat 受到多位韓星愛戴 圖片來源：IG@ohmygod___lix、IG@taeyeon_ss、IG@reinyourheart

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

