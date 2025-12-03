FENDI冬季必收「狗狗吊飾」萌到心臟爆擊！連Peekaboo Soft都一起被推回熱搜！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

冬季時尚通常都偏沉穩印象，但FENDI今年直接祭出超萌驚喜牌！一整系列以Silvia Venturini Fendi愛犬ITO為靈感的狗狗吊飾，每一款都細節滿滿，從毛料、粉色裙襬到迷你墨鏡都做得超級講究，可愛程度完全直球對決！吊飾全系列預估將搶佔年底送禮榜，不管掛在日常手袋上或當鑰匙圈配件，抑或選購當聖誕PARTY的交換禮物，都保證讓收到的人瞬間融化。

此外，這系列最吸睛的就是一次推出五種截然不同的時髦造型：包括Itina用FF Jacquard配粉色裙襬，把經典變得更柔軟；Gina戴上絲巾與墨鏡，彷彿走在冬季街拍場景；粉色 Shearling的Lola搭高馬尾，甜度滿分；Igloo用黑色小帽與面紗營造神秘氛圍；Penny則以粉色鬆帽搭配黑色毛料撞出冬季可愛感。FENDI把幽默與工藝融合得恰到好處，讓每隻吊飾不只是裝飾品，更像會陪你度過整個冬季的療癒小角色。

廣告 廣告

FENDI狗狗吊飾全系列超可愛必須擁有。（圖／品牌提供）

FENDI Itina吊飾／24,200元（圖／品牌提供）

FENDI Gina吊飾／26,800元（圖／品牌提供）

FENDI Lola吊飾／32,000元（圖／品牌提供）

FENDI Igloo吊飾／30,400元（圖／品牌提供）

FENDI Penny吊飾／32,000元（圖／品牌提供）

而當吊飾靠可愛取勝，FENDI的經典包款則負責把氣場穩住！今年秋冬最受關注的，就是重新回到熱搜榜的Peekaboo Soft系列。這款包採用觸感極細緻的優質小牛皮，強調柔軟與自然弧形，將包型從經典梯形建築語彙延伸成更溫柔、貼身的線條。打開後的弧度像一個低調的「微笑」，麂皮內襯與皮革邊緣銜接乾淨俐落，整體呈現剛與柔的完美平衡。

因為其解構廓形，得以讓包身呈現自然的弧形「微笑」曲線。（圖／品牌提供）

除了中款與大款尺寸之外，FENDI今年也同步推出更輕便的PeekabooSoft Small，尺寸雖然小巧，但輕柔皮革卻能讓容量比外觀更實際，拿取物品時包身會自然延展，不易卡手。整體並非縮小版，而是比例精準、能從通勤一路使用到週末的百搭版本。

有著完美比例的Peekaboo Soft Small，雖是小包，但卻是有著實用內容量的聰明小包。（圖／品牌提供）

今年冬天，如果想同時兼具質感與存在感，FENDI的狗狗吊飾＋PeekabooSoft 系列就是那種會讓人一眼記住的組合。吊飾負責吸引目光，Peekaboo則負責留下印象，兩者一起讓本季穿搭變得更完整、也更有故事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！

宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！

張鈞甯一家都是高顏值！媽媽、姐姐、外甥女全都美到零死角