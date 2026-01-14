FENDI新春系列太夢幻：粉彩、螢光色、漫畫風！包包與設計亮點一次看

（圖／品牌提供）

以為新春系列只能走喜氣或安全牌？FENDI今年推出全新 Fantastic FENDI Future 膠囊系列，一登場就自帶「夢幻時尚」的氛圍。從一封寫給未來的幻想情書，把藝術、童心與FENDI的經典語彙通通混在一起，甜中帶酷～

（圖／品牌提供）





這次 FENDI 攜手日本藝術家 Aya Takano 聯名創作，直接把她標誌性的夢幻筆觸搬進 2026「Fantastic FENDI Future」。Takano擅長用漫畫美學畫風描繪奇幻世界，放進 FENDI 的語境裡，意外地對味。FF Logo 不再只是圖案，而像在畫面中漂浮、流動，搭配柔和粉彩、螢光色調與花卉細節，整個系列看起來年輕、輕盈，又有一點不按牌理出牌的可愛。

（圖／品牌提供）





設計主題「夢幻繁花與摯友奇緣」貫穿男女裝，讓整個系列看起來很完整，也很有故事感。這些印花不是只存在於視覺，而是被靈活運用在各種單品上，從經典風衣、俐落套裝，到針織連帽衫與 T 恤，全都被注入一種輕快的節奏感。即使是運動風單品，也不再只是休閒，而是多了設計感，穿起來舒服，視覺卻很有存在感，完全符合現在最時髦的＂鬆弛有型＂風格！

（圖／品牌提供）

而真正讓人想掏錢的，還包括配件與皮具。Fantastic FENDI Future 將這些奇幻想像延伸到包款、鞋履與小配件上，熟悉的 FENDI 經典款式，透過全新印花與工藝細節重新出發，像是被打開了另一個平行時空版本。雖然看起來很藝術，但又不會難以搭配，反而替日常穿搭多加一點趣味。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）



Fantastic FENDI Future 不只是新春系列，更像 FENDI 對未來時尚的一次輕鬆提案：不必太嚴肅、不用太用力，保持好奇心，穿得開心就好。

