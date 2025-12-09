FENDI開啟2025最仙節慶場景！奇幻蛾翼櫥窗＋未來感節慶樹，美到讓人想飛去羅馬打卡

（圖／品牌提供）

FENDI直接把 2025 佳節變成一場高級時尚版奇幻旅程。今年，品牌以 2026 早春夏系列的全新「Falena」蛾翼圖騰為靈感，正式啟動全球節慶櫥窗企劃，整個視覺宛如夢境般的時尚星河—美得令人想立刻訂張機票飛去朝聖。

FENDI把佳節變成一場藝術巡禮，把節慶變成一場浪漫蛻變

精品店櫥窗最吸睛的主角，正是那組描繪 Falena「八階段蛻變」的沉浸式裝置藝術。首站從倫敦哈羅德百貨店一路飛到巴黎蒙田大道旗艦店，每一隻Falena都像開啟了由 FENDI 手工藝打造的魔法傳送門。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





蛾翼展扇的姿態優雅得像在跳舞；波點、皮草細節與招牌FENDI黃交織出豐富層次；Cuoio Romano皮革、繁複刺繡、鑲嵌工藝、拋光金屬細節更讓每個角度都閃著工藝光芒。

（圖／品牌提供）

背景則以電影感洋紅＋柔白光暈漸層打造夢幻流動效果，讓整個櫥窗像被施了魔法：光影交錯、翅翼輕振，彷彿下一秒Falena會飛出櫥窗，引領大家進入 FENDI 的璀璨節慶宇宙。

（圖／品牌提供）





而說到節慶怎能少了亮點主場？FENDI 也把早春夏系列的青綠、橘橙、板岩藍、柔粉等大膽色彩，搬上羅馬Palazzo精品店外的Largo Goldoni節慶樹。以鏡面金屬結構打造的「未來感光之樹」，飾以印有系列圖案的彩色玻璃球。白天折射陽光、夜晚閃耀似星河，於11月28日正式亮燈，立刻成為今年羅馬最迷人的聖誕景點。

（圖／品牌提供）





