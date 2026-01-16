FENDI限時體驗空間登陸上海、亮片外牆超吸睛！女神唐嫣、宋雨琦都來了，手上Peekaboo藏玄機？

（圖／品牌提供）

新年還沒正式到來、FENDI 已經先把過年氣氛拉到最滿！FENDI 2026新年限時體驗空間正式登陸上海，從街角開始就自帶耀眼吸引力，這次不只展示 2026 春節限定系列與全新 Peekaboo Inner Beauty包款，開幕當天更是星光雲集，品牌代言人唐嫣、品牌大使宋雨琦領軍現身，以及演員田栩寧、演員蘭西雅、演員兼歌手羅一舟等嘉賓蒞臨現場，瞬間讓這座限時空間成為時尚版的新年熱點。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





唐嫣選擇桃紅色針織套裝亮相，顏色討喜又不過度張揚，整體狀態完全就是過年走親訪友時最想看到的好氣色代表。最吸睛的還是她手上那顆Peekaboo Inner Beauty包款，外觀看似低調優雅，但一打開，內裡的桃花心木棕搭配深紫色亮片瞬間閃耀，完全呼應這次「內在之美」的主題。這顆包就像唐嫣本人，外表溫柔，細看卻藏著強大氣場，走到哪都很難不被注意。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





品牌大使宋雨琦則是另一種路線的可愛暴擊。她以寶寶粉襯衫式洋裝現身，少女感直接拉滿，搭配一顆綠色亮片 Peekaboo，整體造型靈動又有節奏感。亮片包在她身上完全不顯浮誇，反而多了一種舞台能量，宋雨琦的穿搭完美示範，原來新年紅不一定要紅，粉色與亮片的組合一樣可以很應景，還更有個人特色。

（圖／品牌提供）





其他到場嘉賓也各自精彩，演員蘭西雅穿上粉嫩藍色 FF 壓紋拼接粉紅、粉黃色調的針織洋裝，整體色彩柔和卻不無聊，走的是高級甜美路線。演員田栩寧與演員兼歌手羅一舟則以俐落休閒造型現身，乾淨線條搭配FENDI 包款，展現男生也能輕鬆駕馭新年系列的實穿感，完全不是只有拍照好看。

（圖／品牌提供）





FENDI位於上海武康路的全新2026 新年限時體驗空間，2026 年 1 月 15 日至 1 月 18 日向民眾開放，體驗空間本身也很有看頭～

（圖／品牌提供）

粉色建築外立面點綴著Peekaboo包款標誌性的紫色亮片，與室內裝飾風格遙相呼應，遠遠就能感受到節慶氣氛。櫥窗中高達2.2米的2026春節限定BFF角色掛件超吸睛，直接把人拉進溫馨又童趣的新年世界。走進室內，牆面佈滿BFF 家族角色肖像與粉色波點設計，團圓感滿滿，讓人不自覺放慢腳步。

（圖／品牌提供）





二樓空間延續璀璨迷人的紫色與綠松石色亮片，像是把Peekaboo包款奢華內在之美的向外延伸，開啟一段由外至內、探尋真我的旅程。

（圖／品牌提供）





現場陳列的包款，每一顆都能看出工藝的狠角色程度，從亮片、珠繡到水晶裝飾，動輒花費數十甚至上百小時手工完成。還有互動測驗可以探索自己的「內在色彩」，並獲得定製的色彩解讀卡片。

（圖／品牌提供）

為訪客提供愜意休憩之選，雙層的FENDI CAFFE咖啡廳亦坐落其中，設有獨立入口，每日上午10時至晚上8時營業。

（圖／品牌提供）

FENDI2026春節限定系列！以玩趣匠心、歡奏團圓樂章

最後當然不能錯過 FENDI 2026 春節限定系列～這次以火馬年為靈感，推出全新BFF迷你掛飾，把紅色、柿子與花生元素巧妙融合，象徵「好柿花生、好事發生」，可愛之餘又超有過年寓意。

（圖／品牌提供）

為迎接2026春節限定系列正式亮相，FENDI以溫馨影像呈獻BFF家族的歡聚時光、共慶團圓。整體系列在歡樂、團圓與玩趣之間取得平衡，將傳統節慶溫情與品牌現代風尚完美相融。

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鬼鬼吳映潔自曝感情現況、還順便燒鞋？PALLADIUM這雙波浪靴根本錄影、跑外景救星

9千～2萬就能背出高級感！5款質感輕奢包：Cafuné、Coach、RABEANCO全上榜

過年送禮不出錯！FENDI開運紅單品推薦：包包、手環…限定吊飾可愛到犯規，還暗藏這些好運細節