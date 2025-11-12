FENDI 2026早春系列！飛蛾、亮片和蝴蝶結重啟80年代派對模式，連Baguette也變超閃
打開FENDI的時光膠囊，記憶不只是懷舊，而是時髦的燃料。Silvia Venturini Fendi 把未來的「社交達人」請上舞台—這些FENDI女性白天征服會議室、晚上征服舞池；一手拿筆電、一手舉香檳，能在紀律與自由間表達自我，在鋒利線條與慵懶態度之間找到完美平衡。
回憶中神話般的Jackie O’在羅馬的身影與紐約Studio 54的場景交織在一起，時尚與運動裝碰撞出性感的火花—80年代享樂主義的微光賦予了這一系列一種少女般的俏皮感，而這種感覺又被羅馬式的超女性化裁縫技藝所調和。
色彩上更是一場光影的狂歡。《The Last Days of Disco》化作調色盤：青綠遇上橘紅、石板藍撞上粉咖、酒紅與黑白交織成夜色裡的閃爍。「光與暗」、「剛與柔」，FENDI創造了既端莊又隨性的藝術。
定製面料被剪裁成大膽的廓形，從尖領西裝搭配荷葉邊裙到寬松的都市風格短褲或高腳口的闊腿褲。80年代的辦公室和運動服原型通過雕塑形狀和高級面料轉變，成為光面塔夫綢的拉鏈降落傘褲和絲棉派克大衣，配有天鵝絨或燈芯絨翻領。精緻的襯衫延展成箱褶百褶裙，下身是帶兜帽和貼袋的塔夫綢外套連衣裙，鉛筆裙則像飛行員夾克一樣開合，展現晚八點後的魅力。
Silvia Venturini Fendi從她對80年代黑白迪斯可連身裙的回憶出發，讓波爾卡圓點變得抽象又新潮。塔夫綢泡泡裙、緊身上衣、羊羔毛與手繪斑點和蛾翼圖案交織—宛如一場萬花筒的夢。最後那件鑲滿細亮片的晚禮服？簡直是夜晚的閃電，迷人到讓人忘記回家。
FENDI2026早春系列女裝配飾
配飾以本季的抽象飛蛾圖案為主題，包括蝴蝶翅膀刺繡或亮片裝飾的Baguette包款，剪絨和嵌花的Peekaboo包款，以及斑點“蛾翼”圖案的柔軟Spy Bag。
新款光滑小牛皮“全收納”托特包配有FF標志的可調節肩帶，Baguette則以FF扣細長手拿包形式出現。拱形鞋跟的露趾涼鞋和雙色小牛皮高跟鞋玩轉鮮艷色彩，Colibri系列高跟鞋配有柔軟的緞面蝴蝶結。
由Delfina Delettrez Fendi設計的O’Lock與FF珠寶飾品閃耀珍珠與水晶，為整體造型注入夢幻律動。
