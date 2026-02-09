FENDI Way讓蘭西雅、余依婷、鐵豆全數淪陷！一顆包搞定日常與人生關鍵時刻

（圖／品牌提供）

FENDI最新推出的FENDI Way數位廣告大片，特邀員蘭西雅、游泳世界冠軍余依婷，以及中國方程式賽車手鐵豆（師煒），三位來自不同次元的女性，用各自的人生節奏聯袂出鏡。在《FENDI WAY, MY WAY》系列短片中，FENDI Way 不只是包，更像一位默默跟拍的人生隊友，陪她們把選擇走成風格，把態度走成方向。

「包是女人的第二張名片」，這次通過三段獨立而交織的敘事，拼出當代女性最迷人的樣子：自我定義、全力以赴、無畏前行。而 FENDI Way 始終作為忠實夥伴，它不僅收納隨身之物，更承載著女性的態度、風格與無盡可能。

對蘭西雅來說，她的Way在光影之間。鏡頭前後，她總是在觀察—自然的流動、情緒的縫隙、生活裡不被注意的小細節。當她從 FENDI Way包中拿出劇本，那一刻彷彿按下角色啟動鍵。她相信角色不是刻意創造，而是從日常提煉而生。每一次沉浸角色，都是一次向內探索，也一次拓寬自我邊界。FENDI Way 就像她的行動資料庫，把靈感、感知與思考一一收納，隨時待命。

而游泳運動員余依婷的Way，毫不意外地在水裡。從被父母帶進泳池，到主動選擇「往更高處游」，泳道成了她最誠實的對手。訓練時肌肉緊繃、節奏精準；靜下來，她學會不與水對抗，而是順流而行。這種溫柔又強悍的哲學，恰好與 FENDI Way 的陪伴感不謀而合—從反覆鍛鍊到突破極限，一起見證成長留下的痕跡。

至於賽車手鐵豆，她的Way是速度寫成的。引擎聲響起，世界安靜，只剩下她與賽道。自小迷戀風掠過耳邊的瞬間，方程式賽車成了她留住自由的方式。當她打開 FENDI Way，取出裝備，喧囂被收進包裡，專注被放大。面對質疑，她不多解釋，只用尾燈劃破偏見。當賽車切開空氣的那一秒，她不是在追逐速度、她就是速度。

