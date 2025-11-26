FEniX前進南法拍MV 夏浦洋跳舞不再爆汗衛生紙都沒用到
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團FEniX經歷了第二張專輯和演唱會的全面飛升，10月更是受邀飛抵越南參與當地最大的選秀節目作為踢館嘉賓，紮實的LIVE舞台功力，一戰成名，成功插旗東南亞市場，讓FEniX人氣狂飆全亞洲，才剛結束完演唱會宣傳行程，男孩們立刻展現更有野心、更成熟的創作能量發行第三張專輯《參》，首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉更飛行9900公里前往南法，歌曲已經全面上線，華納音樂也斥資500萬打造全方面超精緻影像，要粉絲見證不斷進化的FEniX。
〈我就是無法失去你〉歌曲講述一段強烈依戀與無法割捨的愛。不是單純的愛情故事，而是一種無法戒斷的成癮。歌曲由隊長MAX和忙內承隆共同填詞，用舞曲唱出失控的浪漫。FEniX首度遠赴南法拍攝〈我就是無法失去你〉MV，輕快、寫意的舞曲風格搭配南法的美麗風景，絕對讓歌迷有最高等級享受，更前往尼斯馬塞納廣場、芒通老城區進行拍攝，而在芒通老街區熱舞的時候，由於5個男孩都非常醒目，再加上有大批的工作人員，有不少歐洲當地居民、遊客都駐足觀賞，在表演結束後報以熱烈掌聲，並熱切詢問FEniX的身分，「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞」。
▲人氣男團FEniX 佐起承隆、家齊、MAX、浦洋、峻廷飛行9900公里前進南法拍新歌MV （華納音樂提供）
這次新歌MV的後期製作也是破紀錄的一大工程！此次導演大膽使用Film look Processing (FLP)技術。這是一種將數碼影像（照片或影片）透過後製，模擬出傳統電影膠片視覺風格的技術，其目的是為了重現膠片攝影獨有的質感、色彩表現和氛圍，與美國好萊塢的 Digital-Film-Digital (DFD) 的原理相似，此項技術在亞洲只有台灣跟日本才有。這也是FEniX首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉顏色很像歐洲老電影，充滿濃厚韻味以及底片質感的原因，也請大家拭目以待今晚的正式上架！
值得一提的是，有2位非常美麗的當地女士得知他們是來自台灣的偶像男團之後，主動邀約團員們上她們的遊艇拍攝，才讓FEniX很幸運的登上美輪美奐緻且造價上百萬的遊艇拍攝新歌MV，「遊艇的夾板都是原木的，他們唯一的要求就是我們不能穿鞋子，所以大家可以看到大家其實都沒穿鞋子」，這場美麗的邂逅也讓FEniX意外出航可以徜徉在地中海的美景之中。浦洋向來被稱為團內的「爆汗王」，每次跳舞表演時，頭髮都像下雨一樣狂流汗，所以這次前往南法拍MV時也特別準備兩大包的紙巾，沒想到完全沒派上用場，浦洋在舒適的地中海型氣候竟然完全沒流汗，讓其他團員笑稱「這裡的氣候真的非常適合浦洋」。至於向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上更是時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。
▲人氣男團FEniX主打歌MV〈我就是無法失去你〉歌曲已經全面上線。（左起浦洋、承隆、MAX、峻廷、家齊）（華納音樂提供
FEniX全新專輯《參》11.25全面預購、2025.12.19正式發行。首波MV〈我就是無法失去你〉全新專輯也將送上完美好禮，除了CD之外，還包括多達120頁的南法寫真集、鳳凰南法日記、南法小卡，呼應這次專輯造型的大量水晶串珠飾品，專輯將附上”鳳凰石”小礦石以及鳳凰能量祝福小卡，希望能夠傳遞給粉絲滿滿愛的好能量。
