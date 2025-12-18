FEniX南法海灘熱舞「旁邊全是曬日光浴的人」 表演完後發生超神奇事情

FEniX華麗回歸，推出新專輯《參》，唱片公司斥資500萬台幣打造MV，第二波主打〈Day Off〉以輕快寫意的曲調為主，繼續前往南法的安提貝、聖特羅佩拍攝。他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。

導演特別租了一台超帥敞篷車，讓男孩們在安提貝沿著地中海岸線開車，不只完美呈現自在又帥氣的度假感，也實現了他們「想在南法開車」的心願。MV最後更傳達出「There is always ‘ART’ for those who want to see it.」（藝術品永遠屬於想要欣賞它的大眾，不是特定的人）這樣的理念，在完成娛樂性的同時，也保有深度與溫度。

拍攝當天竟意外撞到整趟行程唯一的雨天，本來很擔心會影響拍攝，不料最後的雨天景象，竟能更接近莫內的原畫色調、氛圍，所以在細雨綿綿中拍攝，才能顯得更唯美，「拍封面那cut時，雨很神奇地暫時停了10分鐘」。

值得一提的是，向來期待與歌迷近距離互動的FEniX，這次也帶來新年驚喜！正式宣布台北簽名會將於2026年1/25在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦，接下來也確定將有高雄場簽名會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導