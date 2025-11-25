FEniX南法登豪華遊艇 意外「出航」捕捉地中海美景

FEniX華麗回歸，即將發行第三張專輯《參》。（圖／華納提供）

人氣男團FEniX華麗回歸，即將發行第三張專輯《參》，首波主打歌曲〈我就是無法失去你〉，由隊長MAX和忙內承隆共同填詞，講述一段強烈依戀、無法割捨的「成癮式」愛戀，以輕快寫意的旋律唱出失控的浪漫。

新歌MV遠赴南法拍攝 ，將輕快的舞曲風格與當地的絕美風景完美結合，讓歌迷享受最高等級的視聽盛宴。團員們前往尼斯馬塞納廣場及充滿異國風情的芒通老城區熱舞時，因表現亮眼吸引眾多當地居民和遊客駐足圍觀，在熱烈掌聲中，FEniX也立即感受到了歐洲民眾的熱情。

FEniX新歌MV遠赴南法拍攝。（圖／華納提供）

更幸運的是，兩位美麗的當地女士主動邀請團員登上造價上百萬的豪華遊艇進行拍攝，讓 FEniX意外獲得在地中海徜徉的機會，為 MV增添夢幻場景。團員們笑稱，遊艇甲板是原木，唯一的要求就是不能穿鞋子。

此次南法行，也讓團員們有意外收穫，「爆汗王」夏浦洋驚訝地發現，在地中海型氣候下竟然完全沒有流汗，讓團員笑稱「南法真的非常適合浦洋」。而向來酷帥的MAX也受溫暖陽光影響，難得展現出溫暖的笑容。

