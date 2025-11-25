FEniX南法遇美麗邂逅！正妹邀上百萬遊艇 唯一要求「不能穿鞋子」

記者徐珮華／台北報導

男團「FEniX」推出第3張專輯《參》，首波主打歌〈我就是無法失去你〉MV遠赴9900公里外的南法尼斯馬塞納廣場、芒通老城區拍攝。在芒通老街區熱舞時，5位男孩及大批工作人員相當醒目，不少歐洲當地居民、遊客都駐足觀賞，表演結束後更報以熱烈掌聲，並熱切詢問真實身分，讓FEniX直呼「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞」。

FEniX舞蹈吸引眾多民眾圍觀。（圖／華納音樂提供）

〈我就是無法失去你〉由FEniX隊長MAX和忙內李承隆共同填詞，講述一段強烈依戀與無法割捨的愛，不是單純的愛情故事，而是一種無法戒斷的成癮。輕快、寫意的舞曲風格搭配南法美麗風景，讓歌迷有最高等級享受。

FEniX〈我就是無法失去你〉MV斥資500萬遠赴南法拍攝。（圖／華納音樂提供）

值得一提的是，拍攝MV時，2位美麗的當地女士得知他們是來自台灣的偶像男團後，主動邀約登上她們的遊艇，讓FEniX幸運在造價上百萬、美輪美奐的場景拍攝MV，「遊艇的夾板都是原木的，她們唯一的要求就是我們不能穿鞋子，所以大家其實都沒穿鞋子。」這場美麗的邂逅，也讓FEniX得以出航並徜徉在地中海的美景之中。

向來被稱為團內「爆汗王」的夏浦洋，每次跳舞表演都時像下雨般狂流汗，這次拍攝MV特別準備兩大包紙巾，沒想到在舒適的地中海型氣候完全沒派上用場，讓團員笑稱「這裡的氣候真的非常適合浦洋」。至於向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。

FEniX左起MAX、陳峻廷、李承隆、夏浦洋、曹家齊。（圖／華納音樂提供）

MV斥資500萬打造精緻影像，導演更大膽使用Film look Processing（FLP）技術，透過後製模擬傳統電影膠片視覺風格的技術，重現膠片攝影獨有的質感、色彩表現和氛圍。此項技術在亞洲只有台灣跟日本才擁有，這也是〈我就是無法失去你〉顏色像極歐洲老電影，充滿濃厚韻味及底片質感的原因。

