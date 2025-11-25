FEniX南法遇「善良姐姐」 獲邀登百萬遊艇

FEniX推出第三張專輯《參》，前進〈我就是無法失去你〉拍MV。（華納音樂提供）

男團FEniX華麗回歸，推出第三張專輯《參》，首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉更飛行9900公里前往南法拍MV，唱片公司斥資500萬打造精緻影像。有趣的是，在法國當地拍攝時，偶遇兩位女士邀請他們上船，以外造就MV中美輪美奐的遊艇畫面。

原來2位當地女士得知他們是來自台灣的偶像男團之後，主動邀約團員們上她們的遊艇拍攝，FEniX幸運登上百萬遊艇拍攝MV，「遊艇的夾板都是原木的，他們唯一的要求就是我們不能穿鞋子，所以大家可以看到大家其實都沒穿鞋子。」

〈我就是無法失去你〉歌曲講述一段強烈依戀與無法割捨的愛。不是單純的愛情故事，而是一種無法戒斷的成癮。歌曲由隊長MAX和忙內承隆共同填詞，MV搭配南法的美麗風景，還前往尼斯馬塞納廣場、芒通老城區進行拍攝，而在芒通老街區熱舞的時候，由於5個男孩都非常醒目，再加上有大批的工作人員，有不少歐洲當地居民、遊客都駐足觀賞，在表演結束後報以熱烈掌聲，並熱切詢問FEniX的身分，「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞」。

這次新歌MV的後期製作也是破紀錄的一大工程，導演大膽使用在亞洲只有台灣跟日本才有的Film look Processing (FLP)技術，將數碼影像（照片或影片）透過後製，模擬出傳統電影膠片視覺風格的技術。讓MV〈我就是無法失去你〉呈現濃厚韻味與質感。

