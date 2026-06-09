FEniX夏浦洋曝「理想情人穿搭」！陳峻廷送禮踩雷 慘被她一路嫌到底
記者徐珮華／台北報導
男團「FEniX」3位成員正在當兵，夏浦洋與陳峻廷日前以「五缺三」形式出席時尚品牌活動。陳峻廷以身上造型顏色為搭配重點，襯托女包質感；夏浦洋則表示經常背著女包出門，大讚身上蝴蝶結包設計簡約時尚又大氣，男女都很適合，更自曝未來理想情人的穿搭，「這種『可鹽可甜』的反差感，我覺得應該都滿能吸引男生眼光！」
夏浦洋與陳峻廷自曝買包送媽媽發生小失誤的經驗，陳峻廷透露當時從顏色、款式、容量到價錢，沒一個讓媽媽滿意，那刻起下定決心研究女包細節；夏浦洋則是購買時尚好穿搭的小包，結果媽媽很不習慣，後來慢慢為她說明穿搭調整重點，如今已能駕馭各種包款。未來若有女友，兩人也都願意為對方提包包，「一定會啊！累了想給我拿當然OK！ 舉手之勞！」
夏浦洋與陳峻廷也期許有更多機會與女性相關用品合作，陳峻廷對於代言彩妝及保養品躍躍欲試，「這樣和粉絲們一起研究變漂亮的秘訣，感覺超酷的！」夏浦洋則嘴甜表示：「每次在活動上都發現我的女粉絲很會打扮自己！如果能深度代言女款包應該會有幸福的感覺。」兩人也互讚對方適合代言女性品牌，陳峻廷笑說：「浦洋的骨架很小，能夠穿中性女裝，給予更實質的回饋！」夏浦洋則稱讚陳峻廷很有女人緣，「他同時也是個幽默風趣的男生，能讓各年齡層的女性感到開心快樂！」
由於團員服役中，夏浦洋與陳峻廷先前曾開玩笑表示「兩個人分薪水比較多」，但其實非常期待再次合體的時刻，也打算用這陣子的酬勞為他們準備退伍禮物。夏浦洋特別列出禮物清單，「想送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒小酌慶祝，也特別幫李承隆尋找夢幻全黑版IP公仔，至於熱愛健身的曹家齊，我打算直接送上健身課程！」
陳峻廷則難忘先前與團員們一同去韓國旅遊及滑雪，目前正著手出遊計畫，「希望大家能先暫時放下工作，一起離開台北旅行幾天，因為等他們回來後，我們可能又一路忙到年底！」兩人更同步預告：「很快地FEniX即將全員合體，接下來將陸續推出新作品，敬請期待！」
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