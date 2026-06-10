FEniX夏浦洋陳峻廷化身男模陪粉絲走秀 曝團體新作品

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】近期因團員當兵「五缺三」的 FEniX人氣不減反增，團員中的夏浦洋及陳峻廷日前搭檔出席韓國現代百貨攜手台中新光三越合作的時尚品牌 【athé】快閃店活動吸引大批粉絲支持，身為品牌好友的兩人把該品牌旗下的女性經典 RUBAN 蝴蝶結包及人氣包款 【FRILL BAG】當成時尚配件背上身帥氣亮相，宛如「行走的發電機」美麗十足，不僅毫無違和感，更把原本甜美感滿分的女包背出韓系男友風質感及魅力，一出場就讓全場粉絲心跳露一拍，直呼「根本是韓系歐巴，太帥了！」。

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善盡「品牌好友」職責的兩人現場更透過分享自身女包穿搭心得來為人氣包款助攻吸粉，其中把外出包包當成「配件」的陳峻廷以身上造型的顏色為搭配重點來襯托女包質感，「會以黑灰色、大地色跟我的外在輪廓做搭配，再來就是包款，就會依照心情做選擇。」，而自曝平常就常背著女包出門的夏浦洋大讚身上蝴蝶結包設計簡約時尚又大氣，「男女都很適合，重點是東西好裝又有分層處理非常方便，在穿搭照型上非常加分！」對女包頗有研究的他更把身上的包包融入穿搭話題，「它有蝴蝶結的浪漫甜美，但整體線條又有著帥氣簡約的法式時尚！看到女生穿一件很酷的西裝外套或簡單的 T-shirt 牛仔褲，只要搭上這款包，那個蝴蝶結就會變成一身穿搭裡最亮眼、最帶有女孩巧思的焦點！」，他更自曝未來理想情人的穿搭，「這種『可鹽可甜』的反差感，我覺得應該都滿能吸引男生眼光！」如此大方公開未來情人理想穿搭的話語意外成了另類「撩粉金句」，令現場粉絲尖叫連連，也讓化身「最強帶貨王」的兩人成功把這款時尚女包的魅力瞬間引爆！

▲FEniX夏浦洋韓系時尚女包上身化身最帥男模特陪粉絲走秀（楊珊雯拍攝）

兩人自曝都曾為了買包送「前世情人」媽媽而發生小失誤的經驗，其中陳峻廷透露：「之前為了想送媽媽一個禮物而跑去買女包，沒想到送出後一路從顏色、款式、容量到價錢，沒一個能讓她滿意，從那一刻我才發現女生對於包包的挑選其實是非常講究，也因此下定決心研究女包的細節！」，在旁的夏浦洋澤點頭如搗蒜地表示：「之前也是有一次心血來潮想為媽媽買一個時尚好穿搭的小包，結果她很不習慣，後來慢慢地為她說明一些穿搭調整重點，媽媽現在也很能駕馭各種包款！」問兩人未來如果有女友之後一起出門逛街會為對方提包包嗎？兩人都不約而同地表示：「一定會啊！累了想給我拿當然OK！ 舉手之勞！」。

▲FEniX陳峻廷韓系時尚女包上身化身最帥男模特陪粉絲走秀（楊珊雯拍攝）

夏浦洋及陳峻廷期許自己未來能有更多機會與女性相關用品合作，有眾多女粉絲支持兩人更希望透過代言能讓彼此有更多串聯及話題；其中愛保養的陳峻廷直言對於代言彩妝及保養品躍躍欲試，他笑說：「這樣和粉絲們一起研究變漂亮的秘訣，感覺超酷的！」，夏浦洋則嘴甜表示：「每次在活動上都發現我的女粉絲很會打扮自己！如果能深度代言athé女款包應該會有幸福的感覺，因為看到穿搭品味的女粉絲身上搭配著 athé 的單品，那種精緻又可愛的樣子，真的會讓人眼睛一亮！」問雙方誰最適合代言女性品牌？兩人都互讚對方最適合，陳峻廷小笑說：「浦洋的骨架很小，能夠穿中性女裝，給予更實質的回饋！夏浦洋則稱讚陳峻廷很有女人緣，「他同時也是個幽默風趣的男生，能讓各年齡層的女性感到開心快樂！」。

目前FEniX有三位成員服役中，近期活動多由夏浦洋與陳峻廷代表出席，先前兩人曾開玩笑表示雖然「兩個人分薪水比較多」，但其實非常期待再次合體的時刻；面對團員們將陸續退伍，夏浦洋與陳峻廷打算用這陣子打拼來的酬勞為他們準備「退伍禮物」，其中夏浦洋特別列出禮物清單，「想送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒小酌慶祝，也特別幫承隆尋找夢幻全黑版IP公仔，至於熱愛健身的家齊，我打算直接送上健身課程！」。

▲FEniX陳峻廷與女包演戲（楊珊雯拍攝）

而難忘先前與團員們一同去韓國旅遊及滑雪的陳峻廷透露正著手計畫出遊計畫，「希望大家能先暫時放下工作一起離開台北旅行幾天，因為等他們回來後，我們可能又一路忙到年底！」，兩人更同步預告，「很快地FEniX即將全員合體，接下來將陸續推出新作品，敬請期待！」。