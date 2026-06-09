FEniX夏浦洋、陳峻廷帶貨女包 曝未來理想情人穿搭

【緯來新聞網】男團FEniX近期因部分團員服兵役呈現「五缺三」狀態，活動多由夏浦洋與陳峻廷代表出席。兩人日前攜手出席韓國現代百貨與台中新光三越合作的時尚品牌「athé」快閃店活動，身為品牌好友的他們，現場背上該品牌旗下的經典蝴蝶結包及人氣包款「FRILL BAG」亮相，將甜美感的女包穿搭出韓系男友風質感，吸引大批粉絲駐足支持。

FEniX成員夏浦洋與陳峻廷日前出席韓國時尚品牌快閃店活動，兩人帥氣示範女性包款的韓系穿搭。（圖／THE HYUNDAI 現代百貨提供）

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善盡職責的兩人在現場分享女包穿搭心得。陳峻廷表示，自己會以身上造型的顏色為搭配重點，選擇黑灰色或大地色來襯托女包質感；夏浦洋則大讚身上的蝴蝶結包設計簡約且兼具收納功能。對女包頗有研究的夏浦洋，更進一步將包款融入穿搭話題，透露自己欣賞女生著西裝外套或簡單T-shirt牛仔褲搭配蝴蝶結包，並大方公開未來理想情人的穿搭：「這種『可鹽可甜』的反差感，我覺得應該都滿能吸引男生眼光！」



現場兩人也自曝曾因買包送給媽媽而發生失誤的經驗。陳峻廷透露，過去曾心血來潮買包送母親，沒想到從顏色、款式、容量到價錢，沒有一個讓媽媽滿意，讓他發現女生挑選包包非常講究，進而開始研究女包細節；夏浦洋則表示曾買時尚小包送媽媽，雖然母親一開始不習慣，但在他說明穿搭調整重點後，媽媽現在已能駕馭各種包款。當被問到未來若有女友是否會幫忙提包包時，兩人皆大方展現貼心面貌，不約而同表示這是舉手之勞。

夏浦洋與陳峻廷預告團體即將全員合體推出新作品。（圖／THE HYUNDAI 現代百貨提供）

由於團員們將陸續退伍，夏浦洋與陳峻廷透露打算用這陣子跑活動的酬勞為團員準備退伍禮物。夏浦洋已列好清單，準備送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒、幫承隆尋找全黑版IP公仔，並送給熱愛健身的家齊健身課程；陳峻廷則正著手規劃團體旅遊，希望大家能暫時放下工作一起離開台北旅行幾天。兩人也同步向歌迷預告，很快地FEniX即將全員合體，接下來將陸續推出全新作品。

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