FEniX夯到越南攻佔選秀節目 新專輯《參》11/25預購開跑

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】人氣男團FEniX登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，首次海外舞台就選在這個年度熱播節目，成為節目開播以來首組登場的華語男團，正式打開國際新戰場。這次表演他們帶來了來自第二張專輯的代表作〈BACK TO THE TIME〉，不僅是團魂主打，更由隊長MAX親自創作，唱出FEniX從成團以來的精神與軌跡。演出影片上線不到 24 小時，YouTube 點閱即突破 150 萬。FEniX隊長MAX隨後在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」，節目播出後立刻登上社群熱搜，人氣熱度再創新高！

廣告 廣告

節目邀請偶像人氣男團FEniX與韓國團體ARrC擔任國際對戰嘉賓，讓越南11位新星正面迎戰亞洲實力男團，打造國際級對決舞台。作為第三場公演壓軸國際嘉賓，FEniX以經典舞曲〈BACK TO THE TIME〉強勢登場，五人合體火力全開，舞步俐落、隊形整齊、展現頂尖舞台掌控力。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」歌迷留言刷爆：「感覺也帶我們一起站上了國際舞台！真的好感動！」、更有越南粉絲留言：「希望你們常來越南演出！」，FEniX用一次充滿爆發力的炸場演出，寫下他們進軍國際音樂舞台的強勢一擊。

▲超人氣男團FEniX第三張專輯《參》正式啟動！1125 預購開跑（左起浦洋、峻廷、MAX、承隆、家齊）（華納音樂提供）

有「風雨男團」稱號的 FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但一落地，FEniX立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」，這次首次海外舞台獻給越南，對FEniX而言意義非凡，表演結束後，全場齊聲高喊「FEniX！FEniX！」，場面震撼又溫暖。雖然因行程緊湊錯過體驗越式洗髮與按摩的小遺憾，但成員們仍表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」而號稱「四小時就要進食一次」的 FEniX也沒錯過越南美食。節目組準備了當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃！」。

FEniX將2025 年底發行第三張專輯《參》，象徵團體的第三張作品，也有「參與」的意義。首波強打單曲〈我就是無法失去你〉展現FEniX全能魅力與音樂企圖。專輯預購11/25在各大網路及實體通路全面啟動。專輯收錄男團在南法蔚藍海岸拍攝的 120 頁寫真集，捕捉浪漫藝術、精緻與慵懶氛圍，並附南法日記，記錄首次跨出亞洲、長途飛行抵達尼斯的真實感受與心情。專輯CD則收錄火力全開音樂作品，展現團體創作實力。專輯內還包含三款南法小卡，粉絲最愛的自拍、擺拍及底片風格照片全數收錄；這次FEnix在專輯造型上用了大量的水晶串珠飾品，搭配南法精緻的地中海風格，非常閃亮吸睛。因此專輯附贈了一顆”鳳凰石”礦石原石，(鳳凰石恰巧和團名一樣)，希望傳遞給粉絲滿滿的好能量。