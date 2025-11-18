FEniX夯到越南 1天破150萬搶看

男團FEniX挾帶強勁氣勢登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，人氣熱度再創新高。

記者戴淑芳∕台北報導

超人氣男團FEniX夯到越南！攻佔熱播選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，24小時破150萬瀏覽，鳳凰火焰點亮國際舞台！

男團FEniX挾帶強勁氣勢登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，首次海外舞台就選在這個年度熱播節目，成為節目開播以來首組登場的華語男團，正式打開國際新戰場。

有「風雨男團」稱號的FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。

但一落地，FEniX立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」 這次表演他們帶來了來自第二張專輯的代表作〈BACK TO THE TIME〉，不僅是團魂主打，更由隊長MAX親自創作，唱出FEniX從成團以來的精神與軌跡。

演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬。FEniX隊長MAX隨後在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」節目播出後立刻登上社群熱搜，人氣熱度再創新高，鳳凰準備再次升空！