FEniX帥到迷倒南法女性！ 「直接邀請登上豪華遊艇」

FEniX。（圖／華納音樂）

FEniX 10 月飛到越南擔任當地選秀節目的踢館嘉賓後，無縫接力推出第三張專輯《參》，25 日率先上架首波主打〈我就是無法失去你〉。這支 MV 火力全開，成員們直接飛行 9900 公里到南法拍攝，砸下 500 萬打造高質感畫面，要粉絲見證「全面升級版 FEniX」。

這是團體首度前進南法拍攝 MV，輕快舞曲配上地中海的亮眼色調，視覺聽覺一次滿足。FEniX 更在尼斯馬塞納廣場、芒通老城區取景，五個男孩在狹窄老街熱舞的畫面吸睛度爆表，加上隨行工作人員陣仗不小，讓不少當地居民、遊客忍不住停下腳步圍觀。表演一結束，全場直接拍起來，掌聲不斷，甚至有人熱情上前詢問：「你們是哪個團體？」成員笑說：「那份友善真的讓我們跳得更有自信！」

而南法也帶給他們超意外的「幸運事件」兩位當地超氣質女士得知他們來自台灣、是偶像男團後，竟主動邀請他們登上自己的豪華遊艇拍攝 MV！這艘遊艇外觀典雅、價值驚人，甲板更是大片原木打造。唯一條件只有一個：「不能穿鞋」。於是畫面中全團都赤腳帥氣入鏡，也因這段巧遇，FEniX 得以真正出航，在地中海的波光中拍攝獨家美景。

南法的天氣也讓團員「體質大轉變」。被封為「爆汗王」的浦洋，平常跳舞頭汗像開水龍頭，這次出國還特地帶了兩大包紙巾，結果完全派不上用場！舒適的地中海氣候讓他罕見地保持乾爽，團員們都笑說：「太不可思議了，這裡根本是浦洋的天選氣候。」一向走酷帥路線的 MAX 也在南法被治癒，陽光、小鎮和慢步調成功融化他，拍攝期間臉上常掛著難得一見的陽光笑容，連成員都虧他：「南法成功破解 MAX 的高冷模式！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導