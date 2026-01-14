FEniX拍MV承隆偷做1事團員全不知 峻廷英文卡關家齊求完美壓力大

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】男團FEniX日前推出第三張全創作專輯《參》，斥資500萬遠赴南法與義大利取景，華麗回歸再度擄獲粉絲的心。行程滿檔的他們來到POP Radio《依同開Mic辣！》李明依與《Fun Music》Emily節目專訪，暢聊新專幕後故事。聊起這趟赴異地拍攝的心得，團員們一致表示很喜歡南法悠閒的氛圍，可惜行程緊湊，沒能有更多時間深入體驗，不過承隆卻自曝，其實拍攝期間曾瞞著團員「偷吃冰淇淋」，讓全場傻眼狂問：「真的假的？」。

▲MAX(左二)與承隆(右二)扛詞曲創作，峻廷(右一)曝英文成大魔王關卡，家齊(左一)坦言為力求完美壓力大。（POPRadio提供）

FEniX首次踏上南法留下不少難忘回憶，浦洋分享，除了巧遇當地人熱情邀請登上華麗遊艇，還在公園體驗法國國寶級運動「法式滾球」，更有遊客稱讚他們酷似人氣動畫男團「Saja Boys」，讓五人又驚又喜！拍攝〈Day Off〉MV時，承隆因劇情設定飾演「沒搭上車的人」，加上拍攝道路是單行道，每拍一次就要等車子繞一圈掉頭，他便趁空檔在附近港口買冰淇淋解饞，沒想到團員全然不知情，讓李明依笑說，這是真正的「偷得浮生半日閒」！

談起在新專輯中的突破，主要負責詞曲創作的MAX與承隆分享，這次不僅曲風更加多元，也因中文音節較複雜，特地加入許多英文歌詞來平衡旋律，卻相對提高了演唱難度。Emily好奇誰最需要時間適應？峻廷立刻舉手笑說自己英文本來就不算流利；家齊也坦言，偶爾會懊惱無法完美呈現，好在彼此時常相互鼓勵、談心。FEniX也不諱言，希望未來持續挑戰更多風格，「想撕掉外界對『偶像』的標籤」，展現五人更成熟、有野心的一面。

▲FEniX開心宣布1月25日、2月1日將台北及高雄舉辦簽唱會！左起家齊、浦洋、MAX、承隆、峻廷。（POPRadio提供）

為了回應粉絲「救火隊」一路以來的陪伴，FEniX將感謝之情寫進收錄曲〈Not Alone〉。MAX透露，最初有一首偏饒舌的歌曲，但怎麼調整都覺得不對勁，與承隆反覆討論後，決定以抒情方向重新寫歌。兩人一路修改到清晨六、七點才完成Demo，下午又馬不停蹄前往公司開音樂會議，展現對作品的高度投入，「真的很謝謝粉絲的支持，是我們持續創作的動力」，雙向奔赴的情感也讓Emily直呼：「聽這首歌會泛淚！」

轉眼出道滿三年，FEniX預告接下來不論是團體或個人，在音樂、戲劇等領域都將陸續有許多作品與大家見面，並宣布1月25日（日）在台北市遠百信義A13北面廣場、2月1日（日）高雄流行音樂中心好望角舉辦簽唱會！