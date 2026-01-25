FEniX挑戰邊伏地挺身邊唱歌！ 承隆、MAX、家齊將入伍心聲曝
男團FEniX 25日在台北遠百信義A13舉辦新專輯《參》（SUM）簽唱會，現場湧入超過千名粉絲。正值成員承隆、MAX、家齊即將入伍前的重要相聚時刻，讓這場見面更顯珍貴。活動中也巧妙呼應即將入伍話題，團員現場進行體能測試，挑戰伏地挺身時還一邊唱歌、說笑話，逗樂全場。
面對簽名會滿滿人潮，成員已做好心理準備，希望能親自替每一位到場支持的粉絲完成簽名，用行動回饋一路相伴的心意。
承隆、MAX、家齊即將入伍，MAX 坦言對當兵其實充滿期待，只希望粉絲願意耐心等一小段時間；家齊表示心情平靜，現在最重要的是珍惜當下，把握每一次與粉絲見面的時刻，盡快完成義務再回到舞台；承隆則分享自己心情同樣平穩，希望能早日服完兵役，回來繼續與大家見面。
其他成員也展現滿滿守護感，峻廷希望3位學弟平安、不受傷，團體會好好守住位置等待歸隊；浦洋則笑說自己即將升格學長，很期待他們之後分享軍中發生的大小趣事。聊到當兵話題，浦洋與峻廷也當場化身嚴格學長，笑說體力很重要，不如現在就來測試耐力，立刻請3位學弟依照學長口令現場挑戰伏地挺身，從「1 下、2 上」的超慢節奏開始，全場笑聲不斷，也讓現場氣氛瞬間升溫。
展望2026 年，FEniX為團體設定新的期待與目標，期許能站上更多、更具指標性的舞台，持續累積作品與現場演出的能量，讓音樂被更多人聽見與看見，也希望在不同領域嘗試更多可能性，用穩定而踏實的步伐迎接團體下一個重要階段，回應一路相伴的粉絲們的支持與期待。
FEniX也預告，即將登上《2026 紅白藝能大賞》舞台，陪伴大家度過除夕圍爐夜。
