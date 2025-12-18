FEniX歐洲「全裸日光浴」揪連晨翔驚喜雲端客串

FEniX近來推出新創作專輯。（華納音樂提供）

男團FEniX近來推出新創作專輯《參》，甫推出首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉飛到距離台灣9900公里以外的南法之後，第二波主打〈Day Off〉更以輕快寫意的曲調為主，繼續前往南法的安提貝、聖特羅佩拍攝。

新歌〈Day Off〉MV的主要取景地選在南法最具度假氛圍的安提貝與聖特羅佩，他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現出唯美又自由的氣息。拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，讓男孩們雖然表面淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。

廣告 廣告

FEniX近來推出新創作專輯。（華納音樂提供）

FEniX在遠赴南法拍攝〈我就是無法失去你〉MV之後，第二波主打歌〈Day Off〉延續了上一張作品〈陷洞〉MV中的劇情線，他們飾演的五位各懷絕技「鳳凰特工」，在連晨翔與邱宇辰兩位富豪少爺的內鬥下，成功偷天換日一幅天價名畫後，隨即前往南法度假，這次的MV正是他們「放空」時刻的呈現。

這首歌由MAX和承隆在創作營中完成，全曲講述一種「放空的浪漫」，不想當誰的誰、不想回訊息、不想被世界打擾，只想靜靜躺在床上、讓時間慢下來。這樣的「休息」不是逃避，而是在疲憊之中重新找回自我節奏的自由，也希望鼓勵粉絲們能夠偶爾給自己一天喘息的時間，也許會因此更靠近愛。MV最後，連晨翔透過手機畫面「雲端客串」，指派下一個任務，讓他們的假期不得不畫下無奈句點，也為整支MV增添趣味。

更多中時新聞網報導

翁立友見狗吠 悟出唱歌技巧

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華

小確幸沒了 台電取消節電獎勵