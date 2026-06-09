FEniX當兵五缺三！夏浦洋、陳峻廷認了「兩人分薪水變多」 公開情人理想穿搭

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FEniX雙帥夏浦洋、陳峻廷想搶攻女性市場，喊話想代言美妝女包。THE HYUNDAI 現代百貨提供

人氣男團FEniX近期因團員陸續服兵役，面臨「五缺三」的非常時期。團員夏浦洋與陳峻廷日前搭檔出席時尚品牌快閃店活動，被問及團員減少的現狀，兩人開玩笑「兩個人分薪水比較多」，但其實非常期待全員再次合體的時刻。

面對即將退伍的團員們，夏浦洋與陳峻廷打算用這陣子賺到的酬勞為大家準備退伍禮物。夏浦洋透露已列好清單，準備送隊長MAX自家釀製的樹葡萄酒，幫承隆尋找夢幻全黑版IP公仔，並直接為熱愛健身的家齊送上健身課程。

陳峻廷自爆買包送媽媽被嫌爆

談到包包，兩人自曝過去都曾為了買包送「前世情人」媽媽而發生小失誤。陳峻廷透露，之前想送媽媽禮物跑去買女包，沒想到送出後，媽媽一路從顏色、款式、容量到價錢，沒一個能讓她滿意，「從那一刻我才發現女生對於包包的挑選其實是非常講究，也因此下定決心研究女包的細節！」

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夏浦洋也點頭表示，之前心血來潮想為媽媽買一個時尚好穿搭的小包，結果媽媽很不習慣，後來由他慢慢說明穿搭調整重點，媽媽現在很能駕馭各種包款。

FEniX雙帥夏浦洋、陳峻廷出席時尚品牌快閃店活動，吸引大批粉絲朝聖。THE HYUNDAI 現代百貨提供

夏浦洋公開未來情人理想穿搭

兩人在現場也大方公開未來情人的理想穿搭。夏浦洋透露最欣賞穿著酷西裝外套或簡單牛仔褲的女生，笑稱這種「可鹽可甜」的反差感，最能吸引男生眼光。

而被問到未來如果有了女友，一起出門逛街是否會幫對方提包包？兩人都不約而同地霸氣表示：「一定會啊！累了想給我拿當然 OK！舉手之勞！」展現爆棚的男友力。夏浦洋則大讚陳峻廷很有女人緣，幽默風趣的個性可以讓各年齡層的女性感到快樂。



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