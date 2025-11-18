FEniX登越南話題選秀節目 演出影片上線1日點閱破150 萬

【緯來新聞網】男團 FEniX日前登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，首次海外舞台就選在這個年度熱播節目，成為節目開播以來首組登場的華語男團，正式打開國際新戰場。這次表演他們帶來了來自第二張專輯的代表作〈BACK TO THE TIME〉，不僅是團魂主打，更由隊長 MAX 親自創作，唱出 FEniX 從成團以來的精神與軌跡。演出影片上線不到 24 小時，YouTube 點閱即突破 150 萬。FEniX 隊長 MAX 隨後在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」

男團 FEniX峻廷（左起）、MAX、浦洋、承隆、家齊 夯到越南，攻佔熱播選秀節目。（圖／華納音樂提供）

節目邀請男團 FEniX 與韓國團體 ARrC 擔任國際對戰嘉賓，讓越南 11 位新星正面迎戰亞洲實力男團，打造國際級對決舞台。作為第三場公演壓軸國際嘉賓，FEniX 以經典舞曲〈BACK TO THE TIME〉強勢登場，五人合體火力全開，舞步俐落、隊形整齊、展現頂尖舞台掌控力。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」歌迷留言刷爆：「感覺也帶我們一起站上了國際舞台！真的好感動！」、更有越南粉絲留言：「希望你們常來越南演出！」FEniX 用一次充滿爆發力的炸場演出，寫下他們進軍國際音樂舞台的強勢一擊。



有「風雨男團」稱號的 FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，五位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但一落地，FEniX 立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」這次首次海外舞台獻給越南，對FEniX而言意義非凡，表演結束後，全場齊聲高喊「FEniX！FEniX！」，場面震撼又溫暖。

FEniX 將於 2025 年底發行第三張專輯《參》。（圖／華納音樂提供）

雖然因行程緊湊錯過體驗越式洗髮與按摩的小遺憾，但成員們仍表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」而號稱「四小時就要進食一次」的 FEniX 也沒錯過越南美食。節目組準備了當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃！」



FEniX 將於 2025 年底發行第三張專輯《參》，象徵團體的第三張作品，也有「參與」的意義。首波強打單曲〈我就是無法失去你〉展現FEniX全能魅力與音樂企圖。專輯預購將於 11/25 在各大網路及實體通路全面啟動。專輯收錄男團在南法蔚藍海岸拍攝的 120 頁寫真集，捕捉浪漫藝術、精緻與慵懶氛圍，並附南法日記，記錄首次跨出亞洲、長途飛行抵達尼斯的真實感受與心情。

