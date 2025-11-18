FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆
男團FEniX登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，擔任第三場公演壓軸國際嘉賓，迎戰越南11位新星，打造國際級對決舞台。
FEniX以經典舞曲〈BACK TO THE TIME〉強勢登場，演出影片上線不到24小時，點閱即突破150萬，展現高人氣。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」節目播出後立刻登上社群熱搜，人氣直線攀升，成員們表示：「真的超超超感動，這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗。」
被粉絲稱為「風雨男團」的FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，5位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但他們仍趁空擋大啖當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，直呼：「每一道都超好吃。」
