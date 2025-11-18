FEniX登越南選秀爆紅 強碰颱風亂行程留遺憾

男團FEniX近期登上越南選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，也是他們首次的海外舞台。未料，他們在出發前因碰上颱風攪局，原訂班機取消，導致整個行程延後，錄影安排大亂。不過一落地，5人就被熱情接機的粉絲們感動到直呼：「太暖了！」

男團FEniX近期登上越南選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，也是他們首次的海外舞台。（圖／華納音樂 提供）

FEniX與韓國團體ARrC在節目中作為國際對戰嘉賓，與越南11位新星展開激烈對決。FEniX作為第三場公演壓軸嘉賓，以〈BACK TO THE TIME〉震撼登場，五人合體展現俐落舞步與整齊隊形，舞台掌控力令人驚艷。主持人現場大讚：「You were like a fire！」演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬。

粉絲在社群留言感動表示：「感覺也帶我們一起站上了國際舞台！真的好感動！」還有越南粉絲熱情喊話：「希望你們常來越南演出！」

不過，有「風雨男團」稱號的FEniX，此次越南行充滿挑戰，原訂班機因颱風取消，行程延後導致錄影安排大亂，幾乎無暇休息。然而一落地，他們就被當地粉絲與救火隊（粉絲名）的熱情融化，不僅有接機與手寫應援，還收到繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」紛紛表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們！」

FEniX，此次越南行充滿挑戰，原訂班機因颱風取消，行程延後導致錄影安排大亂。（圖／華納音樂 提供）

此行雖然行程緊湊，錯過體驗越式洗髮與按摩，FEniX仍品嚐了節目組準備的越南傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，成員們大讚：「每一道都超好吃！」隊長MAX也在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」

FEniX將於2025年底發行第三張專輯《參》，象徵團體第三部作品，也蘊含「參與」之意。首波主打〈我就是無法失去你〉展現5人全能魅力。

