FEniX登越南選秀狂吸人氣 行程大亂0休息「火力全開」

人氣男團FEniX由峻廷(左起)、MAX、浦洋、承隆、家齊組成。（華納音樂提供）

男團FEniX登上越南話題選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，擔任第三場公演壓軸國際嘉賓，迎戰越南11位新星，打造國際級對決舞台。

FEniX以經典舞曲〈BACK TO THE TIME〉強勢登場，演出影片上線不到24小時，點閱即突破150萬，展現高人氣。主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」節目播出後立刻登上社群熱搜，人氣直線攀升，成員們表示：「真的超超超感動，這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗。」

廣告 廣告

被粉絲稱為「風雨男團」的FEniX，這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，5位成員行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。但他們仍趁空擋大啖當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃。」

FEniX也將於2025年底發行第三張專輯《參》，象徵團體的第三張作品，也有「參與」的意義。首波強打單曲〈我就是無法失去你〉展現FEniX全能魅力與音樂企圖。專輯預購將於 11月25日在各大網路及實體通路全面啟動。

更多中時新聞網報導

演唱會視線差惹怨氣 消基會籲增補償條款

血肉果汁機恆月三途前進北歐做金屬外交

MLB》MVP 大谷全票連莊 賈吉險勝羅雷