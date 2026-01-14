FEniX砸重本飛南法取景 承隆偷做1事讓團員超傻眼

FEniX新專《參》拚撕偶像標籤，遠赴南法拍MV，左起成員為家齊、浦洋、MAX、承隆、峻廷。（POP Radio提供）

男團FEniX日前推出第三張專輯《參》，斥資500萬遠赴南法與義大利取景，華麗回歸再度擄獲粉絲的心。行程滿檔的他們來到POP Radio《依同開Mic辣！》李明依與《Fun Music》Emily節目專訪，暢聊新專幕後故事。聊起這趟赴異地拍攝的心得，團員們一致表示很喜歡南法悠閒的氛圍，可惜行程緊湊，沒能有更多時間深入體驗，不過承隆卻自曝，其實拍攝期間曾瞞著團員「偷吃冰淇淋」，讓全場傻眼狂問：「真的假的？」

FEniX首次踏上南法留下不少難忘回憶，浦洋分享，除了巧遇當地人熱情邀請登上華麗遊艇，還在公園體驗法國國寶級運動「法式滾球」。拍攝〈Day Off〉MV時，承隆因劇情設定飾演「沒搭上車的人」，加上拍攝道路是單行道，每拍一次就要等車子繞一圈掉頭，他便趁空檔在附近港口買冰淇淋解饞，沒想到團員全然不知情，讓李明依笑說，這是真正的「偷得浮生半日閒」！

談起在新專輯中的突破，主要負責詞曲創作的MAX與承隆分享，這次不僅曲風更加多元，也因中文音節較複雜，特地加入許多英文歌詞來平衡旋律，卻相對提高了演唱難度。Emily好奇誰最需要時間適應？峻廷立刻舉手笑說自己英文本來就不算流利；家齊也坦言，偶爾會懊惱無法完美呈現，好在彼此時常相互鼓勵、談心。FEniX也不諱言，希望未來持續挑戰更多風格，「想撕掉外界對『偶像』的標籤」，展現五人更成熟、有野心的一面。

FEniX預告接下來不論是團體或個人，在音樂、戲劇等領域都將陸續有許多作品與大家見面，並宣布將於1月25日在台北市遠百信義A13北面廣場、2月1日於高雄流行音樂中心好望角舉辦簽唱會。

