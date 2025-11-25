FEniX要回歸了！主打MV遠赴南法拍攝 斥資500萬打造
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
男團FEniX第三張專輯《參》將於今（25）日下午3點全面開始預購，首波主打歌MV〈我就是無法失去你〉將在今晚8點正式上架。歌曲講述一段強烈依戀與無法割捨的愛，不是單純的愛情故事，而是一種無法戒斷的成癮。由隊長MAX和忙內承隆共同填詞，用舞曲唱出失控的浪漫。
FEniX本次主打〈我就是無法失去你〉MV，華納音樂斥資500萬打造全方面超精緻影像，更首度遠赴南法拍攝，更前進尼斯馬塞納廣場、芒通老城區取景。在芒通老街區熱舞的時，由於5個男孩都非常醒目，再加上有大批的工作人員，讓不少歐洲當地居民、遊客駐足觀賞，表演結束後也以熱烈掌聲回報，更熱切詢問FEniX的身分，「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞。」值得一提的是，有2位非常美麗的當地女士，在得知他們是來自台灣的偶像男團後，主動邀約團員們上她們的遊艇拍攝，才讓FEniX很幸運的登上造價上百萬的遊艇拍攝新歌MV。
這次新歌MV的後期製作也是破紀錄的一大工程，導演大膽使用Film look Processing (FLP)，這是一種將數碼影像（照片或影片）經由後製模擬出傳統電影膠片視覺風格的技術，目的是為了重現膠片攝影獨有的質感、色彩表現和氛圍，與美國好萊塢的 Digital-Film-Digital (DFD) 的原理相似，此項技術在亞洲只有台灣跟日本才有。
然而，向來被稱為團內的「爆汗王」的浦洋，每次跳舞表演時，頭髮都像下雨一樣狂流汗，所以這次前往南法拍MV特別準備兩大包的紙巾，沒想到完全沒派上用場，浦洋在舒適的地中海型氣候竟然完全沒流汗，讓其他團員笑稱，「這裡的氣候真的非常適合浦洋。」至於向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上更是時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。
