FEniX豪砸500萬飛南法！李承隆慘遭丟包 「偷做1事」全場傻眼

記者徐珮華／台北報導

男團「FEniX」日前推出第3張全創作專輯《參》，斥資500萬元遠赴南法與義大利取景。5位成員日前接受廣播節目專訪，暢聊拍攝幕後故事，一致表示很喜歡南法悠閒的氛圍，可惜行程緊湊，沒能有更多時間深入體驗。沒想到李承隆卻自爆，其實拍攝期間曾瞞著團員偷吃冰淇淋，讓全場傻眼狂問：「真的假的？」

FEniX推出新專輯《參》。左起曹家齊、夏浦洋、MAX、李承隆、陳峻廷。（圖／POP Radio提供）

夏浦洋分享，除了巧遇當地民眾熱情邀請登上華麗遊艇，還在公園體驗法國國寶級運動「法式滾球」，更有遊客稱讚他們酷似人氣動畫男團「Saja Boys」。拍攝歌曲〈Day Off〉MV時，李承隆飾演沒搭上車的人，由於拍攝道路是單行道，每拍一次就要等車子繞一圈掉頭，他便趁空檔買冰淇淋解饞，沒想到團員全然不知情，讓李明依笑說「偷得浮生半日閒」。

廣告 廣告

談起新專輯突破，主要負責詞曲創作的MAX與李承隆分享，這次不僅曲風更加多元，也因中文音節較複雜，加入許多英文歌詞平衡旋律，卻相對提高演唱難度。Emily好奇誰最需要時間適應，陳峻廷笑說自己英文本來就不算流利，曹家齊也坦言偶爾會懊惱無法完美呈現，好在彼此時常相互鼓勵、談心。

FEniX創作歌曲〈Not Alone〉，回應「救火隊」一路以來的陪伴。（圖／POP Radio提供）

FEniX將對於「救火隊」（粉絲名）感謝之情寫進歌曲〈Not Alone〉。MAX透露，最初有一首偏饒舌的歌曲，但怎麼調整都覺得不對勁，與李承隆反覆討論後，決定以抒情方向重新寫歌，兩人一路修改到清晨6、7點才完成Demo，下午又馬不停蹄前往公司開音樂會議，展現對作品的高度投入，「真的很謝謝粉絲的支持，是我們持續創作的動力。」

轉眼出道滿3年，FEniX預告接下來不論是團體或個人，在音樂、戲劇等領域都將陸續有許多作品與大家見面。FEniX也不諱言，希望未來持續挑戰更多風格，「想撕掉外界對『偶像』的標籤」，展現5人更成熟、有野心的一面。

更多三立新聞網報導

周杰倫澳網遭秒殺發聲了！「球都沒碰到」一語成讖 洩真實心聲

范姜彥豐遭爆出入牌場！5字「作嘔」回應了 按讚1舉動惹聯想

陳芳語舊愛首發聲！陳彥文遭「血肉果汁機」退團 深夜吐真實心境

Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避

