FEniX越南行驚魂記！班機因颱風取消行程大亂 粉絲送上貼心繡名禮物

男團 FEniX 攻佔越南熱播選秀節目，創下不到24小時150萬次的點擊佳績。團員左起峻廷、MAX、浦洋、承隆、家齊。華納音樂提供

全能男團FEniX首次海外舞台就選在越南年度熱播選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》，成為該節目開播以來首組登場的華語男團，他們的演出影片上線不到24小時，YouTube點閱即突破150萬大關。

這次表演，FEniX帶來了第二張專輯的代表作〈BACK TO THE TIME〉，這不僅是展現團魂的主打歌曲，更由隊長MAX親自創作，隊長MAX隨後在社群發文感謝粉絲支持，並預告：「第三張專輯見！」

5人合體火力全開 主持人興奮讚「You were like a fire！」

節目邀請有「風雨男團」稱號的FEniX與韓國團體ARrC擔任國際對戰嘉賓，讓越南11位新星正面迎戰亞洲實力男團，打造國際級對決舞台。作為第三場公演壓軸國際嘉賓，FEniX以經典舞曲〈BACK TO THE TIME〉登場，主持人也在節目中興奮大讚：「You were like a fire！」粉絲留言表示：「感覺也帶我們一起站上了國際舞台！真的好感動！」更有越南粉絲留言：「希望你們常來越南演出！」

班機因颱風取消 粉絲手寫應援送「越南斗笠」超暖心

FEniX這趟越南行從一開始就充滿挑戰，原訂班機因颱風臨時取消，導致行程延後、錄影安排大亂，但一落地，FEniX立刻被當地粉絲與一路相隨的救火隊的熱情融化，不只接機與手寫應援，還送上繡有成員名字的越南斗笠，讓團員驚喜直呼：「太暖了！」

FEniX 第三張專輯《參》正式啟動，1125 預購開跑。團員左起浦洋、峻廷、MAX、承隆、家齊。華納音樂提供

雖然因行程緊湊錯過體驗越式洗髮與按摩的小遺憾，但成員們仍表示：「真的超超超感動！這是我們第一次解鎖國際舞台，謝謝一路陪我們上山下海的救火隊們，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」而號稱「四小時就要進食一次」的FEniX也沒錯過越南美食。節目組準備了當地傳統美食、法國麵包、河粉與越南咖啡，讓成員大讚：「每一道都超好吃！」

FEniX將於2025年底發行第三張專輯《參》，收錄他們遠赴南法蔚藍海岸拍攝的120頁寫真集，專輯造型上用了大量的水晶串珠飾品，搭配南法精緻的地中海風格，非常閃亮吸睛。因此專輯附贈了一顆「鳳凰石」礦石原石（鳳凰石恰巧和團名一樣），希望傳遞給粉絲滿滿的好能量。



