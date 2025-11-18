FEniX越南選秀對戰火力全開 首次海外登台吸150萬點閱

男團FEniX首次海外舞台選擇在越南選秀節目《SHOW IT ALL VIETNAM》亮相，成為節目開播以來首組登場的華語男團，演出影片上線不到一天，YouTube點閱即突破150萬。隊長MAX也在社群感謝粉絲支持，並預告第三張專輯即將推出。

節目中，FEniX與韓國男團ARrC擔任國際對戰嘉賓，迎戰越南11位新星。作為第三場公演壓軸嘉賓，FEniX以〈BACK TO THE TIME〉強勢登場，五人合體舞步俐落、隊形整齊，展現舞台掌控力，被主持人讚賞：「You were like a fire！」

FEniX將推出新專輯。（圖／華納音樂提供）

但FEniX此行並非一路順遂，原訂班機因颱風取消，行程延後、錄影安排大亂，幾乎沒有時間好好休息。不過抵達越南後，立刻受到當地粉絲熱情迎接，現場送上手寫應援及繡有成員名字的越南斗笠，讓團員感動表示：「這是我們第一次解鎖國際舞台，這絕對是一次很難得、難忘的體驗！」雖然行程緊湊，無法體驗越式洗髮與按摩，他們仍不忘品嘗法國麵包、河粉及越南咖啡等當地美食。

FEniX將於今年底推出第三張專輯《參》，首波單曲〈我就是無法失去你〉展現全能魅力與音樂企圖。專輯收錄他們在南法蔚藍海岸拍攝的120頁寫真集，搭配南法日記，記錄首次歐洲之旅的心情與感受。

